Sans surprise, les députés de la majorité ont validé le texte qui prévoit des recettes records de 20 milliards d'euros pour l'année prochaine.

Le budget 2020 adopté par 31 voix contre 29

Sans surprise, les députés de la majorité ont validé le texte qui prévoit des recettes records de 20 milliards d'euros pour l'année prochaine.

(ER) - Pour la première fois, l'ensemble des recettes et dépenses prévisionnelles de l'Etat pendant une année dépasse le seuil des 20 milliards d'euros. Les députés y ont consacré une trentaine de réunions depuis le dépôt mi-octobre avant le vote de ce jeudi matin. L'opposition CSV, ADR et Piraten a voté contre.

Le budget 2020 dépassera les 20 milliards d'euros Jamais le Grand-Duché n'aura pu s'appuyer sur une pareille somme. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a même annoncé ce lundi matin des investissements records pour le pays, à hauteur de 2,8 milliards d'euros.

Pour rappel, le budget 2020 «met l'accent sur les aspects sociaux et écologiques» et les investissements de 2,8 milliards d'euros prévus doivent servir à la fois «à résoudre les problèmes actuels et à préparer les défis futurs», avait rappelé le rapporteur du budget Yves Cruchten (LSAP).

Au niveau des recettes, l'équipe du Premier ministre Xavier Bettel (DP) table sur un accroissement, de 3,7% en comparaison à 2019 et espère que 20,3 milliards rentreront dans les caisses de l'Etat.

Du côté des dépenses, le gouvernement prévoit une augmentation de 6,5% par rapport à cette année. 47% des 20,9 milliards d'euros concerneront les prestations sociales.