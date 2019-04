31 des 60 députés que compte la Chambre ont voté ce jeudi en faveur du projet de budget de l'Etat 2019. Soit les seules voix de la majorité gouvernementale DP-LSAP-déi gréng. Principal parti d'opposition, le CSV a déposé cinq projets de loi.

Le budget 2019 adopté d'une voix à la Chambre

(MF avec mig/Bep) – Après la présentation du budget de l'Etat 2019 mercredi matin par le député André Bauler (DP) et deux jours de débat entamé avec un jour de retard suite au décès du grand-duc Jean, le projet de loi 7450 a été adopté de justesse. La loi entrera en vigueur dès ce 1er mai 2019.



«Le budget de l'Etat pour l'année 2019 a été voté par les voix de la majorité (DP, LSAP et déi gréng). Le CSV, l'adr, le parti des Pirates et déi Lénk ont voté contre», a annoncé ce jeudi peu après midi la Chambre des députés via Twitter:



Le «modèle 6» octroyant un temps de parole proportionnel au poids du parti au sein du parlement, le CSV a eu le temps de parole le plus long. Lors de son discours, Marc Spautz (CSV) a mis l'accent sur les questions sociales.



L'ancien président du CSV a déposé cinq projets de loi et pas moins de sept motions. Elles portent sur l'extension du congé parental, l'aide gratuite aux devoirs à la maison pour les élèves de l'école fondamentale, l'extension du télétravail, l'adaptation immédiate et automatique des allocations familiales à l'indice et une aide fiscale aux structures qui accompagnent les entreprises.