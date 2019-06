Le ministre de la Santé Etienne Schneider a admis ce vendredi que le Luxembourg sera confronté à un risque potentiel de rupture de certains produits thérapeutiques en cas de retrait sans accord du Royaume-Uni.

Le Brexit pourrait entraîner une pénurie de médicaments

Comment le Luxembourg compte-t-il s’organiser en cas de pénurie de médicaments, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne? Un éventuel retrait sans accord (Brexit dur), entraînera en effet des dysfonctionnements sur les livraisons, voire des ruptures de stock, au Grand-Duché et dans les pays dont il dépend pour son approvisionnement notamment. «Le Luxembourg sera confronté au même titre que ses voisins belges, allemands et français à un risque potentiel de pénurie de certains médicaments impactés par le Brexit dur en provenance de la Belgique, de l'Allemagne ou de la France», a expliqué ce vendredi Etienne Schneider, ministre de la Santé (LSAP).

Un discours qui contredit ses propos optimistes de mai dernier sur la thématique. Alors que la France connaît une pénurie accrue de produits médicamenteux et vaccins, il avait affirmé qu'une telle situation ne serait «en principe pas à craindre».

Des mesures transitoires prévues

Pour ce dernier cependant, ces éventuels dysfonctionnements porteront principalement sur les médicaments non conformes aux règles européennes en vigueur. Aussi, les laboratoires pharmaceutiques et les titulaires d'autorisation de mise sur le marché basés au Royaume-Uni, qui fabriquent ces médicaments, devront transférer leurs activités sur le sol de l'UE, avant la date butoir du Brexit du 31 octobre prochain, a prévenu le ministre. À l'instar de l'Agence européenne des médicaments (AEM), qui a quitté Londres pour Amsterdam.

«Plusieurs mesures transitoires sont prévues pour faciliter le transfert d'activité des laboratoires pharmaceutiques et la mise en conformité du dossier pharmaceutique,» a indiqué Etienne Schneider, précisant simplement que sur ce dossier, «les autorités luxembourgeoises collaborent étroitement avec l'AEM et avec les autres autorités compétentes des Etats membres afin d'anticiper les ruptures d'approvisionnement en médicaments dues au retrait du Royaume-Uni de l'UE».

Information au public en septembre

Selon le ministre de la Santé, il est toutefois impossible à l'heure actuelle de déterminer le nombre de médicaments fabriqués au Royaume-Uni et commercialisés au Luxembourg: «Une évaluation complète des médicaments qui sont sujets le plus au risque de rupture en raison du Brexit dur serait un exercice très laborieux et peu utile en raison des avancements rapides en matière de mise en conformité des médicaments et en raison d'évolution encore incertaine de l'option politique retenue pour le Brexit», a -t-il précisé.

Il a par ailleurs promis que la population recevra une information plus détaillée sur le sujet au cours du mois de septembre. À moins d’un report du Brexit, d’un accord UE-UK ou d’une solution alternative qui ne soit trouvée entre-temps.

