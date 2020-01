La sortie de l'UE de la Grande-Bretagne et les suites des cérémonies marquant le 75e anniversaire de la fin de Shoah marqueront le calendrier international de cette semaine. Côté luxembourgeois, les missions essentielles de tout policier seront à l'ordre du jour.

Luxembourg 3 min.

Le Brexit et le code de déontologie de la police au menu

(DH) - Placé sous le signe de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, ce lundi 27 janvier sera aussi marqué par le compte à rebours lancé par les députés britanniques qui quitteront le Parlement européen à la fin de la semaine.

Au Luxembourg, il sera question de gros sous à la Chambre où la Société nationale de crédit et d'investissement présentera ses comptes 2018 (10h30). Dans l'après-midi, les députés se pencheront sur le rapport 2019 de la Cour des comptes à propos des établissements publics. En France, la présentation du Guide Michelin 2020 occupera les fines gueules.

Mardi , la réunion des ministres des Affaires européennes portera sur les priorités de la présidence croate, 24h avant le vote du Parlement européen pour ratifier l'accord de Brexit.

Les soins aux personnes âgées seront au programme de la Chambre en milieu de semaine. Photo: Shutterstock

Les députés luxembourgeois, quant à eux, auront un échange de vues avec les représentants de l'ordre des avocats dans la matinée, suivi d’un entretien avec les magistrats de l'ordre administratif, l'après-midi. La qualité des services pour personnes âgées est aussi à l'ordre du jour de ce milieu de semaine lorsque la ministre Corinne Cahen (DP) présentera l'avant-projet de loi concernant la qualité des services pour personnes âgées.

Il sera aussi question de pétitions publiques. Les députés examineront les nouvelles demandes en vue de leur admission. La Commission européenne, de son côté organise une conférence de presse avec la 5G pour sujet. A Berlin, les bébés pandas nés au zoo seront présentés au public.

La Commission de l'Éducation nationale visitera le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ce jeudi . Par ailleurs, et suite à une demande du CSV, les députés analyseront le rapport annuel 2018 de l'Inspection du travail et des mines. Les Pirates n'ont pas été en reste et ont demandé un échange de vues avec François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Sécurité intérieure au sujet du code de déontologie de la police. Ils analyseront également le projet de loi concernant la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix.

Marie Schreiber prendra le départ de sa course des Championnats du monde ce samedi. Photo: Michel Dell'Aiera

De son côté, le Comité olympique et sportif luxembourgeois procédera à la révision de ses cadres pour cette année olympique. Du côté des cyclistes, Jempy Drucker, Alex Kirsch, Michel Ries et Jan Petelin seront en selle au Challenge de Majorque.

L'affaire sera pliée ce vendredi . Après bien des épisodes, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Pour autant, les rugbymen britanniques ne seront pas privés du Tournoi des six nations dont le coup d'envoi sera donné ce week-end. Côté luxembourgeois Christine Majerus, Marie Schreiber, Tom Paquet, Noé Ury, Arno Wallenborn et Mats Wenzel seront au départ, samedi , des épreuves des Championnats du monde de cyclo-cross, à Dübendorf. Auparavant, la finale dames de l'Open d'Australie aura livré son verdict.