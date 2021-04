Selon le Statec, de plus en plus de personnes ayant la nationalité luxembourgeoise ne vivent pas sur le territoire grand-ducal. Mais si la grande majorité d'entre elles résident de l'autre côté des frontières, d'autres habitent des contrées bien plus lointaines. Explications.

Le Brésil, quatrième pays d'accueil des Luxembourgeois

(ASdN) - Ces dix dernières années, la croissance de la population luxembourgeoise est due à plus de 80% aux migrations internationales. Selon le dernier rapport du Statec, 22.490 personnes se sont installées au Grand-Duché en 2020. Mais le pays enregistre également 14.870 départs dont 2.822 Luxembourgeois.

Le covid-19 freine la croissance de la population En 2020, la population du Grand-Duché a augmenté de 1,4% par rapport à l'année précédente. Une tendance majoritairement liée à l'immigration qui vient compenser la hausse de la mortalité, note le Statec dans son dernier rapport.

Au 1er janvier, quelque 100.000 personnes détenant la nationalité luxembourgeoise résident donc en dehors du territoire. 70% d'entre elles se sont installées de l'autre côté de la frontière, que ce soit en France (26.569 personnes), en Belgique (23.981) ou en Allemagne (17.460).

Si la majorité des Luxembourgeois s'installent principalement dans les pays limitrophes, d'autres résident à l'autre bout du monde. En quatrième place du podium se trouve ainsi le Brésil (10.999). Les Etats-Unis ne sont pas en reste avec 6.833 personnes d'origine luxembourgeoise sur leur sol.

Un phénomène que le Statec explique notamment par l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par des personnes non résidentes. En 2020, seule la moitié des naturalisations concernent ainsi des personnes habitant sur le sol grand-ducal.

Reste que le nombre de personnes ayant la nationalité luxembourgeoise et étant établies à l’étranger augmente continuellement d’une année à l’autre. Entre 2019 et 2021, ce taux a ainsi augmenté de 39,4%, précise le Statec.



