Ce mercredi, Lydie Polfer a tenu à rappeler ses positions concernant le réaménagement de la place de la Gare et celle de la Constitution, suites aux récentes déclarations du ministre des Travaux publics François Bausch.

Aménagement des places publiques

Le bras de fer entre la Ville et Bausch se poursuit

Deux places à Luxembourg-ville suscitent encore des débats entre la capitale et le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Lydie Polfer (DP) a profité ce mercredi du citybreakfast, rendez-vous mensuel avec la presse, pour revenir sur deux projets de réaménagement. Le premier concerne la place de la Constitution appartenant à l'État. Celui-ci est déjà dans les cartons depuis 2011...

Le député et conseiller communal François Benoy (déi Gréng) avait interrogé François Bausch (déi Gréng) le 30 septembre dans une question parlementaire sur l'avancement de ce projet. Le ministre lui a répondu le 7 novembre que c'était «conditionné par les concertations entre la Ville de Luxembourg et l'Etat qui sont menées afin de se mettre d’accord sur les suites du projet». Il a également ajouté que «lors d'une récente entrevue avec les responsables politiques de la Ville de Luxembourg, il a été convenu de se concerter étroitement au cours des prochains mois pour finaliser le projet».

«Les plans doivent être adaptés»

François Bausch a aussi livré sa vision de la future place de la Constitution: «Le futur aménagement de la place vise la création d'un espace équilibré entre l'impressionnant et le discret. La mise en valeur du monument et de la vue exceptionnelle sur la vallée à partir du bastion historique en constitue l'objectif primaire. Le caractère d’une vraie place urbaine est notamment renforcé par la proposition de planter côté nord une allée d'arbres qui se poursuit le long du boulevard F.D.Roosevelt.»

La bourgmestre a ce mercredi matin tenu à rappeler sa position: «Un concours avait été lancé et la proposition retenue par le jury en 2021 prévoit la disparition d'une grande partie des arbres. Nous avons clairement dit que nous n'étions pas d'accord. Les plans doivent être adaptés. Nous allons revoir tout cela avec le bureau des architectes et les bâtiments publics».

L'aménagement de la place de la Gare, propriété des CFL, a également été abordé par les élus de la capitale ce mercredi. «Nous avons demandé maintes fois à organiser une participation citoyenne. Nous avons vu le ministre et nous nous sommes mis d'accord pour organiser une réunion au début de l'année prochaine, fin janvier ou février, pour voir quelles sont aussi les attentes des 12.000 habitants du quartier de la Gare mais aussi des voyageurs. Cette place est très importante pour ceux qui y passent et l'aspect actuel ne satisfait personne. Il faut un endroit pour que les personnes puissent se rencontrer et avoir aussi plus de verdure», a déclaré Lydie Polfer.

Lydie Polfer et Serge Wilmes souhaitent que la place de la Gare devienne un endroit de rencontre convivial. Photo: Guy Jallay

Le premier échevin Serge Wilmes (CSV) a de son côté souligné l'importance d'une telle consultation pour que ce projet «corresponde aux besoins des usagers». L'élu n'a pas manqué de rappeler que la Ville demande depuis des années à ce qu'une telle réunion soit organisée. Il a également indiqué que le cahier des charges des CFL allait être élaboré en 2024, avant que les travaux de cette place ne puissent commencer à partir de 2025-2026.

Le ministre de la Mobilité a récemment indiqué à son collègue de parti François Benoy que l'installation d'un parking souterrain pour vélos y serait la «fonction principale» du projet. «Il ne nous a jamais sollicités concernant cette idée», déplore Lydie Polfer. La bourgmestre estime que ce n'est «pas forcément la meilleure solution à cet endroit qui n'est pas toujours sûr».

Plusieurs chantiers au cœur de la Ville

Les travaux actuels sur la place Guillaume II devraient être finis avant l'été prochain. Sur cette place, trois nouveaux arbres seront plantés vendredi entre 1h et 6h du matin. Cette opération se déroule dans la nuit pour des raisons de sécurité, explique Serge Wilmes: «Pour planter ces platanes, il est nécessaire d'avoir une grue, mais elle devra être installée devant l'entrée du parking Knuedler. Elle ne pourra mener l'opération sur la place Guillaume II à cause du manque de place et du parking souterrain.» La Ville prévoit aussi d'abattre certains arbres dans les prochains jours, en l'occurrence près du parking des Martyrs qui doit être rénové suite à un incendie qui s'y est produit en 2019. «Ils seront remplacés et il y aura une double rangée, soit 20 arbres au lieu de 16», assure Serge Wilmes.

À partir de lundi prochain, le 21 novembre, débuteront les travaux dans l'avenue Pasteur d'une piste cyclable bidirectionnelle. Ce chantier concernera le tronçon entre les croisements avec la rue Henri VII, et l'allée Scheffer. Cette première phase devrait s'achever d'ici la fin de l'année. La seconde prévue sur le tronçon entre la rue Henri VII et la rue Ermesinde doit durer jusqu'au printemps 2023. Pendant la durée des travaux, des modifications sont à prévoir sur la ligne de bus 19. L'arrêt N.S Pierret sera déplacé de l'avenue Pasteur vers la rue N.S Pierret, à hauteur de la maison 51.

