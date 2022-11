La police luxembourgeoise est à la recherche d'un homme après le braquage d'une bijouterie survenu à Esch-sur-Alzette.

Un homme recherché

Le braqueur d'une bijouterie en fuite à Esch-sur-Alzette

Il était 12h05, ce jeudi 10 novembre lorsqu'un homme a attaqué la bijouterie Hopp, située rue de l'Alzette, dans la métropole du fer. Une fois le vol effectué, le malfaiteur a pris la fuite, selon la police grand-ducale, qui invite les automobilistes du secteur à ne pas prendre d'autostoppeurs.

Des recherches sont en cours pour retrouver un individu d'entre 30 et 40 ans, mesurant environ 1,80 cm. La police indique que le suspect porte une barbe courte, des cheveux fins et foncés, et est assez corpulent. Il portait une veste rouge au moment des faits, et était muni d'un sac plastique de la même couleur.

Des expertises médico-légales sont actuellement en cours dans la bijouterie. La scène du crime reste pour l'heure bouclée par les agents. La police invite tous les citoyens qui croiseraient une personne suspecte correspondant à la description à le signaler au numéro d'urgence, le 113.

