Le bourgmestre Georges Mischo se représentera à Esch

Glenn SCHWALLER Le maire actuel veut défendre son poste. Son principal challenger est déjà connu.

Le bourgmestre actuel d'Esch, Georges Mischo (CSV), veut défendre son mandat lors des élections communales de juin. Mardi soir, le CSV d'Esch a présenté sa liste de candidats pour l'élection, presque entièrement renouvelée.

Outre Georges Mischo, les deux échevins actuels Christian Weis et André Zwally ainsi que les trois conseillers communaux Bruno Cavaleiro, Catarina Simoes et Jacques Müller se représenteront. Parallèlement, 13 nouveaux candidats se trouvent sur la liste électorale, qui compte au total dix hommes et neuf femmes.

Steve Faltz devrait défendre les couleurs du LSAP

Lors de la présentation de mardi soir, Georges Mischo s'est montré confiant dans la victoire et a visé une nouvelle progression par rapport aux élections communales d'il y a six ans. Son principal challenger pour le poste à l’hôtel de ville d'Esch devrait être Steve Faltz. Le social-démocrate doit ramener le LSAP dans le fauteuil de bourgmestre après six ans dans l'opposition.

Lors des dernières élections de 2017, le LSAP a en effet perdu la pole position dans la commune du sud, traditionnellement orientée à gauche, au profit du CSV. Depuis, ce dernier préside pour la première fois aux destinées de la métropole du Minet au sein d'une coalition avec Déi Gréng et le DP.

