Le bourgmestre de Wiltz visé par deux enquêtes

Le bourgmestre Fränk Arndt est au centre de l'enquête concernant deux décharges de déchets de construction et un chalet de vacances.

(tb avec Marc Hobscheid) La justice enquête sur le bourgmestre de Wiltz Fränk Arndt (LSAP). C'est ce qu'a déclaré le parquet de Diekirch samedi dans un communiqué de presse. Il s'agit à la fois de deux décharges de déchets de construction prétendument illégales et de la rénovation d'un chalet de vacances près de Masseler dans la commune de Goesdorf, qui lui appartient. Dans le cas des décharges de déchets de construction, l'enquête porte également sur une entreprise de construction, une agence immobilière et une enquête est aussi menée contre X. Dans l'affaire du chalet de vacances, Arndt et inconnus (contre X) font également l'objet d'une enquête.

Dans ce contexte, plusieurs perquisitions ont à nouveau été menées jeudi par la police judiciaire. La commune, les locaux du centre d'initiative et de gestion régional (CIGR) Wiltz Plus, le siège d'une société immobilière et la maison d'un particulier étaient dans le collimateur des enquêteurs. Le 3 février 2021, des perquisitions avaient déjà eu lieu à la commune de Wiltz, chez une entreprise de construction et chez plusieurs particuliers.

Interrogé sur ces événements, Fränk Arndt n'a pas souhaité les commenter, affirmant qu'il s'agissait d'une procédure en cours et que la justice faisait désormais son travail. Le parquet de Diekirch rappelle en outre que la présomption d'innocence prévaut jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit prise.

C'est également l'avis de l'échevin CSV Patrick Comes, qui ne veut pas s'exprimer sur les récents incidents et estime que la justice doit maintenant faire son travail. Jean Jacquemart (DP), qui se trouve actuellement aux Canaries, abonde dans le même sens.

Le bourgmestre doit-il démissionner ?

Les libéraux disposent de deux sièges sur les treize que compte le conseil municipal, tandis que la majorité LSAP-CSV dispose de onze mandats. Avant d'exiger la démission d'Arndt, il faudrait disposer de preuves concrètes d'un comportement fautif. Or, des rumeurs de transactions immobilières douteuses circuleraient depuis longtemps dans la ville ardennaise. Jacquemart estime que la discussion est de toute façon un peu vaine, car Arndt ne se représentera probablement pas aux élections communales de l'année prochaine.

