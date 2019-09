Les élus d'opposition au conseil communal (Déi Lénk et DP) demandent le départ de Roberto Traversini (Déi Gréng). Le LSAP critique également l'élu qui aurait entrepris des travaux sans autorisation sur un bien immobilier situé sur une zone naturelle.

Le bourgmestre de Differdange poussé à la démission

(PJ avec Luc Even) - Roberto Traversini (Déi Gréng) a-t-il mené des travaux sans autorisation dans une maison dont il a héritée? C'est ce que lui reprochent des représentants DP et Déi Lénk, deux des quatre partis d'opposition représentés au sein du conseil communal de Differdange. Aussi demandent-ils au bourgmestre de ne plus occuper cette fonction. De leur côté, les socialistes du LSAP somment l'élu de s'expliquer.



Mercredi, au cours d'une conférence de presse, les adversaires du bourgmestre ont détaillé leurs critiques. Le problème porte sur une maison qui, selon les dispositions du nouveau plan général de développement, est située dans une zone verte. Le député écologiste en a héritée et a entrepris plusieurs chantiers de rénovation. Mais surtout il aurait transformé un petit hangar attenant, situé dans une zone protégée Natura 2000, en «une sorte de chalet».

Questions en cascade

Le hic vient du fait de l'absence d'autorisations pour mener à bien ces travaux. Il y a certes bien eu une demande rétroactive en date du 9 juillet 2019, validée par le ministre responsable le 19 août dernier, mais celle intervient alors qu'«une grande partie du travail avait déjà été réalisée».

Dans ce contexte, les opposants à Roberto Traversini l'interpellent sur divers points. Pourquoi le bourgmestre a pu obtenir une autorisation alors même qu'il avait agi en dehors de la loi? L'opération a-t-elle nécessité de fouiller le sol autour du hangar et d’abattre des arbres? Enfin, des mesures sont-elles prévues pour compenser l'abattage d'arbres intervenu?

LSAP, Déi Lénk et DP ont tenu conférence de presse commune, ce mercredi, pour demander des éclaircissements au bourgmestre de Differdange. Photo: Luc Ewen

Déi Lénk, DP et LSAP se réfèrent à la loi du 18 juillet 2018 sur la conservation de la nature. Celle-ci stipule que toute action illicite sur une zone protégée doit être punie. En l'occurrence, l'habitation pointée du doigt se situe sur la réserve naturelle de Prënzebierg.

Pour François Meisch (DP), les faits sont «limpides». De son côté, le conseiller communal Gary Diderich (Déi Lénk) va plus loin encore. Disposant de photos montrant des salariés du CIGL travailler autour de la maison de Roberto Traversini, il suggère un possible détournement de biens publics, du Centre d'initiative et de gestion local (CIGL) dont justement le bourgmestre est aussi le président.

Et les allégations portent aussi sur des raccordements de la bâtisse qui auraient été réalisés par des agents de la commune.

Des actes à sanctionner

Gary Diderich et François Meisch se rejoignent sur un point: le bourgmestre doit démissionner au plus vite. Erny Muller (LSAP) se veut plus tempéré, mais insiste pour que celui qui occupe le poste de bourgmestre depuis, fasse toute la transparence sur les faits reprochés.

A noter qu'Aly Ruckert (KPL), représentant le quatrième parti d'opposition au conseil communal differdangeois, ne s'est pas joint à la conférence de presse de mercredi. Sans dédouaner Roberto Traversini, il souhaite que dans cette affaire soit sanctionné les actes éventuellement délictueux, sans toutefois appeler à une démission.

Traversini s'expliquera

Roberto Traversini a, lui, promis de s'expliquer publiquement mercredi 18 septembre. Auparavant, il aura certainement donné sa version des actes au conseil local, dont la réunion est prévue quelques heures auparavant.

Le bourgmestre est actuellement à l'étranger.