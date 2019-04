Installée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et rendant hommage à la Vierge, la cloche bourdon «Marie» parrainée par Maria Teresa en 2013 a résisté à l'incendie de ce lundi 15 avril 2019.

Le bourdon parrainé par Maria Teresa «a tenu»

Le bourdon «Marie» installé dans la tour sud de la cathédrale Notre-Dame de Paris et parrainé par la grande-duchesse Maria Teresa «a tenu», assure ce mardi matin Stéphane Bern en charge de la Fondation du patrimoine en France.

«Le péril du feu est écarté» à Notre-Dame de Paris Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur français, Laurent Nuñez, affirme ce mardi que le «péril du feu» est «écarté» à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en proie à un gigantesque incendie. La question est désormais de savoir «comment la structure allait résister».

Contacté par wort.lu/fr où il est chroniqueur, Stéphane Bern confie que «les souverains luxembourgeois ont marqué leur émotion» face à l'incendie qui a partiellement ravagé la cathédrale de Paris lundi soir et durant la nuit.

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa avaient assisté en février 2013 à la messe de bénédiction du bourdon «Marie», l'une des 9 nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le cadre des festivités des 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Une cloche de 6 tonnes



Le couple grand-ducal, accompagné de la princesse Alexandra, tout comme Monseigneur Jean-Claude Hollerich, l'Archevêque de Luxembourg avaient assisté le samedi soir à Paris à la messe de bénédiction du bourdon.

Émotion mondiale sur le sort de Notre-Dame De Berlin, Londres, Washington et d'autres capitales, du Vatican ou de Jérusalem, les réactions se sont multipliées après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le bourdon «Marie» permet depuis de ménager le bourdon «Emmanuel» en place dans la tour depuis 330 ans. Un emplacement avait déjà été prévu pour accueillir ce second bourdon par Viollet-le-Duc lors de la reconstruction du beffroi en 1845. Le bourdon «Marie» est la 29e plus grosse cloche de France.



Les huit nouvelles cloches et le bourdon «Marie» de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été fabriquées à la fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles au cœur de la Normandie. Une vidéo publiée par Ouest France montre les 9 cloches qui quittent par convoi exceptionnel Villedieu-les-Poêles le 31 janvier 2013 à 9 heures pour rejoindre Paris.

Le bourdon «Marie» pèse 6 tonnes de cuivre et d'étain (pour un sol#) et les autres? La cloche «Gabriel» pèse 4,1 tonnes ( pour un la#), «Anne-Geneviève» 3,4 tonnes (si), «Denis» 2,5 tonnes (do#), «Marcel» 1,9 tonne (ré#), «Etienne» 1,5 tonne( fa), «Benoît Joseph» 1,3 tonne (fa#), «Maurice» 1 tonne (sol#) et «Jean-Marie» 782 kg (fa#).