L'axe qui relie le viaduc au boulevard Royal sera réaménagé, notamment, pour accueillir une piste cyclable et des voies de bus dédiées.

Le boulevard Roosevelt changera d'allure

L'axe qui relie le viaduc au boulevard Royal sera réaménagé, notamment, pour accueillir une piste cyclable et des voies de bus dédiées.

Du viaduc au boulevard Royal, le boulevard Roosevelt connaîtra de profonds changements dans les mois à venir. Le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) l'a précisé lors d'une interview, à nos confrères de RTL. S'il a précisé que plus de détails seraient donnés lors d'une conférence de presse à venir le 22 août, il est d'ores et déjà certain que l'ensemble des bus seront à terme déviés vers l'avenue Roosevelt.

Après les travaux avenue de la Gare et l'aménagement du viaduc du Pulvermühl, et avant d'entamer les modifications annoncées pour la place de la Constitution, le futur plan de circulation impose des aménagements nouveaux boulevard Roosevelt. A terme, si l'Avenue de la Liberté restera l'axe emprunté par le tram prioritairement pour relier centre-ville et gare, le boulevard Roosevelt a pour vocation d'être une seconde voie d'accès entre les deux zones.

Le chantier du tram ne prend pas de congés Les entreprises en charge du nouveau tracé du tram ont obtenu la dispense du congé collectif. L'été sera donc tout entier dédié à la progression des 2,1 km de chantier en plein cœur de la capitale. Principal objectif: s'attaquer aux carrefours.

Déjà quelques travaux ont été entamés sur le boulevard. Les îlots centraux et leurs arbres, situés à hauteur de la Cité judiciaire, sont en cours de désinstallation. Tous seront replantés par ailleurs.



Le ministre a confirmé que la place de la Constitution sera d'ici peu interdite au stationnement. Par ailleurs, l'accessibilité pour les vélos sera également améliorée sur le boulevard Roosevelt, et les bus iront dans les deux sens à l'avenir.



L'ensemble de ces travaux devraient s'achever en novembre.