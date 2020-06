Le service dédié a enregistré une hausse de 72% de requêtes en 2019 par rapport à l'année précédente. La quasi-totalité d'entre elles émanaient des consommateurs eux-mêmes, le plus souvent dans le secteur de la construction.

Le boom des médiations de la consommation

Le service dédié a enregistré une hausse de 72% de requêtes en 2019 par rapport à l'année précédente. La quasi-totalité d'entre elles émanaient des consommateurs eux-mêmes, le plus souvent dans le secteur de la construction.

(JFC, avec Thomas Klein) - Avec plus d'un cas quotidiennement, l'année 2019 s'est avérée particulièrement fertile concernant les litiges en matière de consommation au Luxembourg. En effet, en tout, 460 personnes se sont tournées vers le Service national du médiateur de la consommation (SNMC), soit une hausse de près de 72% par rapport à l'année précédente. Claude Fellens, médiateur de la consommation a révélé ces chiffres ce lundi, ajoutant que plus de 96% des demandes émanaient des consommateurs.

Dans le détail, les cas soumis à l'arbitrage du SNMC en 2019 concernent en premier lieu le secteur de la construction (31 demandes), puis le secteur automobile (13), l'immobilier (13) et le commerce en ligne (13). Le montant moyen en litige s'élève à 15.482 euros, avec un spectre très large allant de 15 à 480.000 euros.

L'ULC plaide pour un recours collectif encadré L'Union des consommateurs souhaite que la procédure d'action de groupe apparaisse dans la loi luxembourgeoise. Le partenaire social stigmatise par ailleurs les frais bancaires qu'il juge «abusifs».

Selon l'organe de conciliation, 54 affaires ont été refermées l'année dernière, et une solution acceptée par les deux parties a pu être dégagée pour 51 litiges. Cela correspond à un montant total de 961.341 euros. «Un accord consensuel donne aux deux parties un sentiment de satisfaction et permet aux entreprises de rétablir la confiance tout en comprenant mieux les attentes et la satisfaction des clients», estime Claude Fellens.

Pour rappel, le SNMC est une entité neutre et indépendante créée en 2016, et chargée de résoudre à l'amiable tout litige entre un professionnel et un client suite à un contrat de vente ou de service. A noter que cet organe, qui figure sur la liste des entités qualifiées établie par le ministère de l'Économie, fournit un service entièrement gratuit.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.