Appelés aux urnes ce 12 décembre pour élire leurs nouveaux députés, les près de 7.000 ressortissants du royaume ne sont pas enthousiastes. La frustration règne après trois années de débat autour de la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne.

Le blues des Britanniques du Grand-Duché

En ce jour de scrutin national, les sujets de la reine Elisabeth II vivant au Luxembourg s'estiment perdants dans tous les scénarios. En cas de victoire nette du leader conservateur Boris Johnson, le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne dès le 31 janvier. Si c'est le patron du Labour qui l'emporte, un nouveau référendum pourrait être convoqué, prolongeant l'incertitude. En attendant le verdict des urnes, l'atmosphère est lourde chez les expatriés britanniques.

«La plupart d'entre nous craint le pire», lâche Graham Jarvis, à la tête de la plus importante association d'expatriés britanniques au Luxembourg. Forte de 1.300 membres sur Facebook, l'organisation n'a même pas prévu d'événement pour suivre la soirée électorale. La raison de ce désengagement : la victoire annoncée par les sondages des partisans d'un Brexit rapide.

Un fatalisme qui touche également les ressortissants les plus militants. A l'instar de Thomas Evans, avocat au Grand-Duché et membre du parti travailliste. Outre quelques interviews données, il indique seulement avoir «distribué des dépliants dans des pubs» pour encourager ses concitoyens à «s'enregistrer pour voter». En cause, l'obligation légale pour les expatriés de se réinscrire tous les ans auprès du gouvernement du Royaume-Uni pour pouvoir glisser une enveloppe dans l'urne.

Les pubs risquent de faire grise mine ce soir, aucune soirée électorale n'ayant été organisée par la principale association d'expatriés britanniques. Photo : Pierre Matgé

Même état d'esprit chez les conservateurs, pourtant donnés vainqueurs dans les sondages. «La Conservative Association in Luxemburg est en sommeil depuis le débat autour du Brexit», explique David Clark, installé au Grand-Duché depuis plus de 20 ans. En opposition frontale à la ligne dure de Boris Johnson, le retraité de la fonction publique européenne a récemment claqué la porte de son propre parti. Une scission symptomatique des divisions qui traversent la société outre-Manche.

Si le nombre de Britanniques installés au Grand-Duché est connu, le nombre d'électeurs autorisés à voter ce jeudi reste flou. Contactée, même l'ambassade du Royaume-Uni avoue ne pas connaître cette donnée. A Londres, l'institut national de statistiques indique qu'il ne donnera les chiffres pour 2019 qu'en... mars 2020.

Pour rappel, les liens sont étroits entre Luxembourg et Londres. En témoignent les six liaisons quotidiennes entre la City et le Findel et la hausse des naturalisations de citoyens britanniques. Explosant depuis le référendum sur le Brexit, elles sont passées de 128 en 2016 à 422 l'année passée.

Au niveau des échanges commerciaux, la relation est tout aussi forte. Le Royaume-Uni est le cinquième partenaire du Grand-Duché en termes d'exportations, et le huitième pour les importations.