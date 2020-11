Le Black Friday ou l'espoir de renflouer les caisses

Si elle est parfois critiquée, la grande messe de la surconsommation démarre ce vendredi. Et cette année, l'événement revêt une importance particulière. Car si les enjeux sanitaires sont grands en ces temps de pandémie, il pourrait limiter la casse du chiffre d'affaires des boutiques.

Surconsommation, gaspillage ou encore impact sur l’environnement, les promotions et prix bradés du Black Friday attisent les critiques. Bien que ces dernières restent d'actualité, cette année, les voix qui les portent ne semblent pas oser élever le ton face aux dommages collatéraux considérables de la crise sanitaire sur le commerce. Le climat, jusque-là au cœur des préoccupations des opposants à cette tradition américaine, semble littéralement être passé à la trappe.

Amazon reste en revanche plus que jamais dans le viseur, accusé d'avoir «profité de la pandémie» pour «augmenter ses profits» selon ses opposants. Les associations Attac et Rise for Climate ou encore déi Lénk entendent ainsi «faire payer» le géant américain. Mais si une manifestation est prévue ce vendredi devant le siège du groupe au Kirchberg, il semble néanmoins acté que le commerce en ligne fera partie des rares gagnants de la pandémie.

En témoigne le flux incessant de colis de ces dernières semaines, marquant l'année de tous les records pour Post signe notamment d'une bonne santé du e-commerce. Mais aussi, conséquence directe du confinement du printemps qui a incité bon nombre d'enseignes, jusque-là réticentes, à se lancer dans la digitalisation de leur activité. Faisant même battre des records de fréquentation au site Lëtzshop qui regroupe désormais près de 450 magasins.

Mais si les chiffres de la plateforme nationale d'e-commerce se sont ainsi envolés depuis le début de l'année, cela n'est en rien contradictoire avec un passage des clients en magasin. Nourrissant, de fait, l'espoir des commerçants d'attirer les amateurs de bonnes affaires et ainsi de renflouer (un peu) les caisses.

Letzshop cherche à entrer dans les mœurs à tout prix Face au boom attendu des commandes en ligne pour les fêtes de fin d'année dans un contexte de restrictions sanitaires, la plateforme d'e-commerce made in Luxembourg mise sur la tendance des circuits courts pour tenter de devenir «une référence au niveau européen».

Car l'enjeu est de taille. Bien qu'il apparaisse compliqué d'évaluer les retombées de l'événement, le chiffre d'affaires de cette grande messe serait en effet habituellement «considérable», assure Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération luxembourgeoise des commerces (CLC) qui évoque «l'une des journées les plus importantes pour le commerce, que ce soit au niveau mondial mais aussi au Luxembourg».

A quelques semaines des fêtes de fin d'année, les commerçants gardent également le secret espoir d'une frénésie des acheteurs, contraints d'économiser durant le confinement. Des dépenses qui permettraient alors de compenser «une partie du chiffre d'affaires encore bien inférieur à celui de 2019», souligne le représentant des commerçants rappelant que certaines enseignes font «quasi 50% de leur chiffre» en décembre.

Les restaurateurs accusent encore une fois le coup Dès jeudi, les gérants de café et restaurant du pays devront raccrocher leur tablier pour les trois prochaines semaines. Dans la capitale comme ailleurs, la déception règne en cuisine.

Mais si les boutiques comptent bien tirer profit des décisions du gouvernement de ne pas fermer les commerces, l'impact pourrait néanmoins être moins important qu'espéré. La fermeture du secteur de l'Horeca, à l'inverse contraint de baisser le rideau jusqu'au 15 décembre, enlève «toute une partie de l'expérience» des virées shopping en ville, souligne Claude Bizjak faisant référence aux clients, nombreux à profiter de l'occasion pour boire un verre ou manger un morceau.

Une perspective qui laisserait alors le champ libre au Click and Collect et autres achats en ligne, mais surtout, au risque de «ne pas récupérer ceux qui partent vers le e-commerce». Preuve qu'en ces temps de pandémie, le soutien de l'Etat reste indispensable pour éviter une vague de faillites, et dont la Banque centrale européenne mettait en garde jeudi contre un arrêt trop brutal de ces aides. A noter, au Luxembourg, 3.809 demandes de chômage partiel ont d'ores et déjà été validées pour le mois de décembre.







