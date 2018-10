Lors d'une sobre cérémonie, le ministre du Développement durable, François Bausch, et la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ont baptisé le Biodiversum de Remerschen au nom du regretté secrétaire d'État des Verts.

Le Biodiversum de Remerschen porte le nom de Camille Gira

Lors d'une sobre cérémonie, le ministre du Développement durable, François Bausch, et la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ont baptisé le Biodiversum de Remerschen au nom du regretté secrétaire d'État des Verts.

Une plaque commémorative placée à l'entrée du centre nature et forêt Biodiversum à Remerschen, rappelle depuis hier le politicien et ami de la nature décédé prématurément en mai dernier, Camille Gira.

Le Biodiversum Camille Gira sensibilise le public à la préservation de la faune et de la flore

Le ministre du Développement durable, François Bausch, et la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ont rendu hommage à leur compagnon.

Dans son discours, Bausch a déclaré que le Biodiversum, avec son emplacement dans la réserve, ses racines dans la région et son approche pédagogique, représente ce que Camille Gira défendait. "Nous aurions préféré choisir un bâtiment dans sa région d'origine, mais le Biodiversum ne ressemble à aucun autre établissement", a déclaré Bausch.

"Il nous manque cruellement"

Des proches de Camille Gira étaient sur place. Face à eux, François Bausch a déclaré: "La mort de Camille est survenue il y a seulement quelques mois, il nous manque cruellement."

Le secrétaire d'Etat avait été victime d'une crise cardiaque lors d'un discours sur la loi sur la protection de la nature qu'il avait rédigé, à la Chambre des députés, le 16 mai 2018.

La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a rappelé comment, avec Camille Gira, elle a aidé à concevoir l'exposition sur la biodiversité et à donner vie au centre. Elle a souligné que Camille Gira était un modèle inspirant. "Un dicton qu'il affectionnait était: "Ça avance!"

Deux étages d'exposition interactive

Le centre nature et forêt Biodiversum à Remerschen est situé au bord de la réserve naturelle «Haff Réimech». Il héberge des expositions interactives sur 2 étages dans un bâtiment d’une architecture remarquable.

Les thèmes abordés sont liés à la protection des oiseaux et de la nature, à la biodiversité ainsi qu’à l’évolution historique et géologique de la réserve naturelle et de sa région.