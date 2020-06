Si la crise sanitaire a fait chuter les ventes de carburant au Luxembourg, elle n'a en revanche produit qu'un effet limité sur la qualité de l'air. Selon François Bausch (Déi Gréng), il faut «encore attendre» avant de connaître «l'impact réel de la crise» sur l'environnement.

Le «bilan vert» mitigé du confinement

Plus «verte» la période de confinement? Pas nécessairement. François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité fournit ce jeudi une analyse nuancée. Dans son rapport «FLASH» de conjoncture d'avril, le Statec a constaté une baisse des ventes de carburant (diesel et essence) de -30% en mars 2020 par rapport au même mois en 2019. Certes, les mesures combinées de télétravail et de chômage partiel ont entraîné une réduction du trafic routier, et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre.

Mais pour connaître «l'impact réel de la crise» et obtenir «une estimation significative», il «manque encore de données plus précises», et notamment celles des mois d'avril et mai», reconnaît François Bausch dans une réponse parlementaire.



Le ministre de la Mobilité craint d'ailleurs que «cet effet soit limité dans le temps» et que les «émissions ne remontent à la hausse avec la reprise de l'activité économique». Selon lui, il est donc «important que les efforts se poursuivent» afin d'atteindre les objectifs du Plan national énergie et climat qui prévoit une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et le zéro émission net à l'horizon 2050.



S'agissant de la qualité de l'air durant ces deux derniers mois, François Bausch explique que si les résultats enregistrés dans les stations de mesure montrent une diminution moyenne de 30% de la concentration de dioxyde d'azote en mars-avril par rapport à la même période 2019, aucune baisse significative n'a en revanche pu être observée concernant les particules fines.

Le ministre écologiste l'explique par le fait que ces dernières «ne résultent pas des émissions dues au trafic», leurs sources principales étant «le gasoil de chauffage, les infrastructures de production d'énergie ainsi que l'agriculture».

François Bausch précise toutefois que «ces mesures sont fluctuantes au gré des conditions météorologiques dominantes». Par conséquent, «il est préférable de baser l'évaluation après une période plus longue». Le ministre de la Mobilité qui en profite pour ajouter que ces données liées à la crise du covid-19 ne constituent nullement «une raison pour que le gouvernement modifie sa stratégie de mobilité», référence au plan de mobilité douce mis sur pied par la majorité.

