Le Luxembourg compte désormais 198 victimes de l'épidémie. Et le nombre d'hospitalisations de malades du virus ou cas suspects atteint les 220 personnes.

Luxembourg 2 min.

Le bilan covid s'alourdit de cinq décès

Le Luxembourg compte désormais 198 victimes de l'épidémie. Et le nombre d'hospitalisations de malades du virus ou cas suspects atteint les 220 personnes.

Les écoles tentent de se réorganiser au pays. Du plus petit niveau jusqu'au lycée, chacun s'adapte aux circonstances sanitaires quelques jours après la rentrée. Et même si les laboratoires créent l'espoir d'un vaccin prochain pour contrer le covid-19, l’inquiétude persiste au Luxembourg comme ailleurs. Toutefois, on pourra toujours se raccrocher à deux informations pour garder l'espoir. Primo, le List a enregistré des concentrations de charge virale moindres dans les mesures effectuées ces derniers jours. Secundo, le nombre de guéris du covid au Grand-Duché a maintenant dépassé la barre des 14.000 sujets.

Mais le bilan quotidien, présenté mardi soir par le ministère de la Santé, reste préoccupant avec 5 nouvelles victimes du virus, et 482 nouveaux cas dépistés.

La direction de la Santé fait état de 482 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 10.730 tests analysés en 24 heures. Le taux de positivité qui avait bondi, la veille, à 16,6% retombe donc à 4,48%. Ce qui correspond plus aux standards de ces jours derniers.

Avec ces nouvelles infections, le Luxembourg dénombre désormais 25.131 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a quelque peu augmenté en un jour, et reste à un niveau élevé. La direction de la Santé relève actuellement 177 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, légèrement augmenté pour atteindre 43 personnes.

La plupart des pays européens, où plus de 13 millions de cas ont été enregistrés, sont soumis à divers niveaux de confinement ou de couvre-feu. Le Portugal, en état d'urgence sanitaire depuis lundi, a instauré un couvre-feu dans la majeure partie du pays, tout comme en Roumanie et en Hongrie où celui-ci est étendu. En France, la deuxième vague progresse moins vite, notamment en région parisienne, dix jours après le reconfinement. En Italie, la situation épidémique est «largement hors de contrôle» selon des médecins qui réclament un confinement total.

La pandémie de coronavirus a fait au moins 1,26 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas (238.251 décès pour 10.110.552 cas recensés).







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.