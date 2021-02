Quatre nouveaux décès en lien avec l'infection ont été enregistrés ces dernières 24 heures au Luxembourg. Les hôpitaux du pays accueillent un nombre croissant d'infectés (73 personnes)

Le bilan covid passe à 611 victimes

C'est fait. Depuis lundi, le Luxembourg compte un deuxième centre de vaccination actif. Celui-ci a ouvert ses portes à la Maison des matériaux à Esch-Belval. Voilà le signe que la campagne d'injections va passer à un nouveau stade, après l'achèvement de la phase 1. En cette mi-février, le pays a administré 22.895 doses de sérum anti-covid.

Sur les 968 tests effectués dimanche, 39 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé.



Depuis mars 2020, 52.923 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 73 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (quatre de plus que la veille). Parmi eux, 13 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les 28 malades, infectés, mais pris en charge dans le cadre d'autres pathologies.

L'Angleterre a inauguré lundi la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque. Une mesure destinée à éviter l'importation de variants plus résistants aux vaccins actuels. Après avoir tenu l'objectif d'offrir avant la mi-février une première dose de vaccin aux catégories les plus vulnérables (soit 15 millions de personnes), le programme de vaccination au Royaume-Uni s'élargit désormais aux 65-69 ans.

Le Royaume-Uni reste le territoire le plus impacté par l'épidémie covid, avec plus de 4 millions de cas positifs et 117.166 décès en lien avec le virus.

