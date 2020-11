Trois nouvelles victimes de l'épidémie ont été recensées ces dernières 24 heures. Mais les hôpitaux du pays entament le weekend avec un peu moins de malades du coronavirus pris en charge.

Le bilan covid passe à 180 décès

Conseil de gouvernement ce vendredi et... pas d'intervention du Premier ministre ou de la ministre de la Santé. Comme si l'exécutif se laissait encore quelques heures (jours?) pour s'adapter à l'évolution de l'épidémie de covid qui, à ce jour, a fait 180 victimes au Luxembourg. Cependant, on sait que dans les jours à venir certains changements devraient intervenir notamment au niveau du dépistage du coronavirus auprès des scolaires.

De son côté, le LIST reconnaît que la présence de traces du virus reste élevée dans les eaux sales des stations d'épuration. Un indicateur de plus démontrant que les mesures prises depuis une semaine n'ont pas totalement porté les fruits attendus.

Le bilan proposé ce 5 novembre indique 659 nouvelles infections recensées en un jour. Et cela sur un total de 12.338 tests PCR réalisés en 24 heures. Soit un ratio de positivité un peu moindre que la veille (5,33% contre 6,69% jeudi).

Avec ces nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 23.224 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation baisse (très très) légèrement en pression. Les autorités réfléchissent toutefois à passer à la phase 4 du plan sanitaire, soit le report d'opérations. La Direction de la Santé relève actuellement 180 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, grimpé de deux unités en un jour. Soit 36 malades.

En plein suspense électoral, les Etats-Unis ont enregistré un record de nouveaux cas de covid-19 avec plus de 120.000 nouvelles infections détectées en 24 heures. Les USA restent, de loin, le pays le plus touché au monde avec 234.944 décès et au total 9,6 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie.

Confrontée à un risque de saturation de ses hôpitaux, la Grèce se reconfine à partir de samedi pour trois semaines. Le coronavirus n'y a fait que 702 morts, mais le pays redoute une forte hausse des malades en soins intensifs dans un système hospitalier insuffisant.En Italie, un couvre-feu national de 22h à 5h entre en vigueur jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, les musées sont fermés, ainsi que les centres commerciaux durant le weekend.

La France, elle, apporte quelques retouches à son confinement. Il est vrai que plus de 58.000 cas positifs ont été comptabilisés en une seule journée dans l'Hexagone... Du jamais vu!







