Le Benelux réuni au Mudam parle digital, climat et Brexit

Organisé au Mudam mardi sous présidence luxembourgeoise, le sommet du Benelux a mis l’accent sur la numérisation et le climat. Les trois pays ont également sommé les Britanniques de prendre leurs responsabilités dans leur gestion du Brexit.

Marc Auxenfants – Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a rencontré mardi ses homologues néerlandais (Mark Rutte) et belge (Charles Michel), pour un sommet du Benelux marquant les 75 ans de l'Union entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La rencontre s'est déroulée au Musée d'art moderne Grand-Duc Jean (Mudam) à Luxembourg-Ville.

Assurant depuis février dernier la présidence tournante de l'Union, le Grand-Duché a souhaité mettre l’accent sur l'approfondissement du marché intérieur, la numérisation, la transition énergétique, ainsi que sur la lutte contre le changement climatique.

Les trois pays ont décidé de créer une plateforme Benelux sur le climat, pour mieux coordonner la lutte contre le réchauffement climatique, en insistant sur le rôle crucial des énergies renouvelables.

La rencontre entre les trois premiers ministres a été suivie d'une réunion de travail élargie avec Armin Laschet, le ministre-président allemand du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que de représentants du secrétariat général Benelux.

75 ans d'union

Née le 5 septembre 1944 de la volonté des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois (en exil durant la Seconde Guerre mondiale) d'instaurer des échanges commerciaux sans barrières douanières, la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise est signée à Londres et entre officiellement en vigueur le 1er janvier 1948.

L'union douanière se mue ensuite en union économique, avec les Accords de La Haye le 3 février 1958.

Le 17 juin 2008, les trois pays renouvellent le traité Benelux. La coopération appelée désormais « Union Benelux », porte sur le marché intérieur et l’économie, la sécurité et la société ainsi que sur la coopération durable et numérique.

Brexit : « Décidez-vous, Messieurs les Anglais »

Au cours de cette réunion, les quatre décideurs politiques ont mis en garde la Grande-Bretagne contre l'éventualité d'un Brexit dur.

« Nous attendons une décision dans les prochaines heures et dans les prochains jours, » a affirmé en substance Xavier Bettel. « Nous savons ce que les parlementaires britanniques ne veulent pas. Nous avons besoin de savoir ce qu’ils veulent. Et ce n’est pas notre mission de leur dire quoi voter ».