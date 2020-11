Des pop-up stores au Royal-Hamilius et une plateforme numérique viendront remplacer cette année l'un des événements caritatifs parmi les plus populaires du Luxembourg.

Le Bazar de la Croix Rouge prend la route

(pj avec Diane Lecorsais) - Ce n'est pas un salon, c'est une tradition. Le Bazar de la Croix Rouge sonne ainsi depuis des années le début des festivités de fion d'année. Vaste marché de Noël avant l'heure, il rassemblait toujours plus milliers de visiteurs à Luxexpo The Box. Et ce n'est donc pas le covid qui allait avoir raison de cet incontournable du calendrier. L'édition 2020 est donc maintenue, mais sous une forme totalement inédite : le Bazar on tour.

Ainsi, à défaut d'un grand rassemblement de stands de décorations issues de tous les coins du monde, cette fois le Bazar se tiendra d'abord sur internet. Via l'ouverture d'une vaste plateforme d'achats et de dons ouverte au profit de la Croix-Rouge. «Sans oublier pleins d'événements éphémères courant novembre», explique Anne Reuland, bénévole dans l'organisation.

Ainsi, de «vrais» stands de vente resteront bel et bien organisés, mais répartis à diverses dates et en différents lieux. A l'exemple de ce qui se passera dans la boutique de seconde-main Vintage Mood à Livange. A Dommeldange, chaque dimanche, le bazar sera représenté sur la brocante organisée. Mieux encore, la Croix Rouge a réussi à convaincre les gestionnaires du centre commercial Royal-Hamilius de céder «pour la bonne cause» un des espaces encore libre.

Ainsi, le Bazar se muera-t-il en magasin éphémère du 20 au 22 novembre, puis du 27 au 29 novembre. Entre vêtements d'occasion, sacs vintage, bijoux, habits pour enfants, artisanat et spécialités culinaires : il y aura de quoi séduire le chaland.

Il va de soi que l'ensemble des bénéfices récoltés ici et là reviendront directement pour les bonnes actions de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Et cette année, il s'agira d'aider non seulement les uns et les autres contre les effets de l'épidémie, impacts sur leur santé aussi bien que sur leur mode d'existence. En 2018, l'opération avait permis de récupérer quelque 180.000 euros.

