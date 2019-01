Comme le veut la tradition, nombre d'invités issus de la société civile et du monde politique luxembourgeois se sont retrouvés au Cercle Cité à Luxembourg-ville pour passer une soirée glamour, samedi soir. Voici les photos de la prestigieuse soirée.

Le Bal russe de charité: fêter pour la bonne cause

(j-lo - trad. MF) – Samedi soir, le Cercle Cité à Luxembourg-Ville a été le théâtre d'une belle soirée, puisque le Club russe de Luxembourg y organisait son désormais traditionnel Bal russe de Charité russe, la huitième édition de cet événement caritatif. Au cours des sept précédentes éditions, pas moins de 326.000 euros de dons ont pu être collectés en faveur d'associations caritatives qui œuvrent pour les enfants en Russie.



Cette année, le bal était dédié au 220e anniversaire de la naissance d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, né à Moscou. Ce noble, était l'un des fondateurs de la littérature russe. Il mourut le 10 février 1837, après un duel fatidique à Saint-Pétersbourg.

Un programme chargé

Une fois de plus, le bal russe de charité a été à la hauteur de sa réputation d'événement exceptionnel. Placée sous le patronage du ministre de l'Economie Etienne Scheider et de l'ambassadeur russe Viktor Sorokin, la soirée était animée par la journaliste de télévision luxembourgeoise Nathalie Reuter et le chanteur et compositeur russe Pawel Artemiew.



71 Russian Charity Ball 2019 au Cercle Cité. Photo: Alain Piron

«Les» temps forts de la soirée étaient les solos de la soprano Oksana Shishenina du Centre d'opéra de Galina Wishnewskaya à Moscou et le Théâtre musical d'Ekaterinbourg.



Le public a regardé avec enthousiasme les représentations des danseurs de ballet Svetlana Noskowa et Iwan Negrobow du Théâtre national de Voronej, le couple de danseurs Aliona Filko et Carlo Ennio Stasi et des jeunes danseuses du groupe Rythmo Cats.



Les invités ont écouté attentivement les musiciens du quatuor à cordes Dialog et la musique de danse de l'orchestre - formé de sept musiciens - des Mëllerdall Sound Devils. Une vente aux enchères avec des œuvres d'art et une riche tombola ont également été très bien accueillies par les invités du bal.