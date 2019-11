Pour ses dix ans, l'Agence immobilière sociale a donné naissance à Abitatio. Cette branche entend construire, acquérir puis louer de l'habitat destiné à des foyers à revenu modeste. Déjà 45 projets sur tout le Luxembourg commencent à devenir réalité.

Le 3e promoteur de logement social est né

Il y avait déjà le Fonds du Logement et la SNHBM (Société nationale des habitations à bon marché). Il faudra désormais compter avec Abitatio. Ce nouvel acteur public a bien l'intention d'apporter sa pierre à l'édifice du logement social. A l'heure où se trouver un toit est devenu un facteur d'inégalité pour nombre d'habitants et la première des préoccupations, l'organisme entend disposer de son propre parc.

Les destinataires de cette belle intention sont déjà connus : les bénéficiaires de l'Agence immobilière sociale (AIS) qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à trouver un logement sur le marché classique au terme de leur bail. «Depuis dix ans maintenant, l'AIS fait le relais entre des propriétaires et des locataires en difficulté. L'Agence assure aux premiers un loyer même en cas de vacance de leur bien, des avantages fiscaux et un état irréprochable à la sortie des occupants; et aux seconds un logement décent à loyer modéré pour une période déterminée», rappelle Marco Hoffmann, président de la structure.

Gilles Hempel, directeur, et Marco Hoffmann, président de l'Agence immobilière sociale ont lancé Abitatio. Photo : Guy Jallay

Chaque locataire validé par l'AIS a toutefois une obligation : travailler sur un «projet d'inclusion sociale» afin de retrouver par lui-même un autre lieu de vie. C'est désormais là où le bât blesse: «marché de l'immobilier de plus en plus restreint et de moins en moins accessible oblige», les familles ont du mal à atteindre l'objectif fixé. «Donc face à cette situation, nous avons décidé d'agir et de devenir promoteur immobilier à leur service», s'enthousiasme Gilles Hempel, directeur de l'AIS.



Niederkorn en 2020

Voilà donc Abitatio sillonnant le pays, depuis quelques mois déjà, à la recherche de terrains à vendre ou cédés en emphytéose. La structure tapant à la porte uniquement des communes, et non des propriétaires privés. «L'idée n'est pas d'alimenter la spirale folle des prix du m2 mais d'accompagner les élus qui voudraient bien nous confier une parcelle en vue de créer des logements sociaux abordables sans avoir à gérer le projet de construction.»

L'AIS en quatre chiffres 554 : nombre de logements figurant dans les fichiers de l'Agence immobilière sociale;

: nombre de logements figurant dans les fichiers de l'Agence immobilière sociale; 1.940 : locataires bénéficiant d'une location via l'AIS;

: locataires bénéficiant d'une location via l'AIS; 1.260 : nombre de ménages sur la liste d'attente de l'Agence immobilière sociale. Pour le Fonds du logement, ce listing compte 3.200 familles.

A peine né, Abatio a présenté ce mercredi ses 45 premiers projets de logements. Un parc destiné à se développer dans six localités. «Le premier ensemble de logements sera achevé au printemps 2020; il se situe à Niederkorn». Le reste suivra «au fur et à mesure». Sachant qu'une première enveloppe de 21 millions d'euros, cofinancée par le ministère du Logement, a d'ores et déjà été débloquée.

L'Agence immobilière sociale et Abatio étant chapeautés par la Fondation pour l'accès au Logement, reconnue d'utilité publique, pas question d'envisager des bénéfices qui ne seraient remis pour la bonne cause des futurs occupants des logements construits, acquis en voie d'achèvement (VEFA) ou rénovés. Un public qui faute d'un dossier solide se retrouve exclu de l'offre immobilière courante.

Et Marco Hoffman de détailler: «Nous adresserons en priorité ces logements à des personnes surendettées, sans caution fiable ou avec des problèmes psychologiques tels qu'aucun propriétaire ne leur fait confiance». Abatio, lui, leur donnera une chance... et des clefs surtout.