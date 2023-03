La commission de la santé publique se félicite de la suppression de l'obligation de porter un masque. De son côté, le CSV souhaite avoir davantage de précisions.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Le 32e règlement covid, mais pas encore de loi sur les pandémies

Annette WELSCH La commission de la santé publique se félicite de la suppression de l'obligation de porter un masque. De son côté, le CSV souhaite avoir davantage de précisions.

Depuis fin octobre, seules quelques mesures anti-covid sont encore en vigueur, notamment l'obligation de porter un masque dans les hôpitaux, les maisons de retraite et de soins ainsi que dans les soins à domicile. La durée d'isolement en cas d'infection par le covid avait alors été réduite de sept à quatre jours et le «contact tracing» systématique avait été abandonné. La loi expire fin mars. Vendredi dernier, le conseil de gouvernement a approuvé ce qui deviendra la 32e réglementation covid, qui a déjà été discutée lundi en commission de la santé.

Les masques vont tomber complètement en avril La loi covid prend fin le 31 mars prochain. Le conseil de gouvernement a approuvé ce vendredi un avant-projet de loi qui vise à abolir certaines mesures prises durant la pandémie.

Compte tenu du faible nombre d'infections au covid - la dernière vague importante a eu lieu en octobre, suivie d'une autre plus faible en décembre -, du peu de cas graves, de l'immunisation par les vaccins et du caractère peu pathogène des variants du virus, l'obligation du port du masque est supprimée. L'obligation d'isolement en cas de test covid positif est également abolie, ainsi que l'obligation de déclaration systématique de la part des hôpitaux, des maisons de retraite et de soins, des réseaux de soins et des voyagistes.

Le port d'un masque reste toutefois recommandé pour se protéger dans diverses circonstances, comme les grands rassemblements de personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une loi est encore nécessaire. Si le port du masque n'était pas autorisé par la loi, on enfreindrait le cas échéant l'interdiction de dissimuler son visage. En outre, les hôpitaux et les institutions de soins peuvent l'ordonner dans leurs règlements internes s'ils estiment que cela est nécessaire.

Une loi en vigueur jusqu'au 31 décembre

Il faut également maintenir jusqu'à la fin de l'année les dispositions légales relatives à la protection des données ainsi que la réglementation européenne du certificat covid. La loi covid modifiée doit donc rester en vigueur jusqu'au 31 décembre et entrer en vigueur le plus rapidement possible. Le président de la commission, Mars Di Bartolomeo (LSAP), espère un vote dans le courant de la semaine prochaine.

Si nous détectons une nouvelle vague avec un éventuel variant menaçant, nous devrons à nouveau créer des lois individuelles dans le cadre de procédures fastidieuses. Claude Wiseler (CSV)

Le gouvernement ne doit pas s'attendre à une forte opposition. Les députés ont majoritairement salué la loi. Le CSV souhaite toutefois que le ministère de la Santé publie des règles claires sur les conditions dans lesquelles l'obligation de porter un masque peut être imposée. «Nous ne voulons en aucun cas que la confusion règne et que chaque établissement fasse sa propre cuisine», a déclaré Claude Wiseler (CSV).

Le porte-parole de la santé demande également qu'une loi sur les pandémies soit enfin mise en place. «Si nous détectons une nouvelle vague avec un éventuel variant menaçant, nous devrons à nouveau créer des lois individuelles dans le cadre de procédures fastidieuses. Il est absolument nécessaire que nous ayons une base grâce à laquelle on puisse agir rapidement».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Mélodie Mouzon)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.