Après deux accident mortels survenus cette année au Léierhaff, un hameau situé entre Grosbous et Hierheck, le ministère des Infrastructures prend des mesures.

Le 25e radar du pays sera installé au Léierhaff

(str/ChB) - Le Léierhaff est un lieu-dit où il n'y a qu'une seule ferme, situé sur la route nationale 12 entre Grosbous et Hierheck.

La plupart des gens ne connaissent pas ce nom, mais pour de nombreux automobilistes, il évoque la longue courbe en S, en pente et bordée d’arbres, sans doute la portion la plus dangereuse de la N12.

"Le ministre a chargé l'Administration des Ponts et chaussées d'examiner la possibilité d'installer un radar et une glissière de sécurité au Léierhaff", a déclaré la porte-parole du ministère du Développement durable et des infrastructures, Dany Frank, confirmant une information de RTL.

"C'est une conséquence du grave accident de la semaine dernière", poursuit-elle. "Nous recherchons et reconnaissons constamment des points de danger afin d'améliorer la sécurité routière dans le pays."

Deux morts au même endroit

Lors de l'accident de mercredi dernier, un conducteur de 22 ans avait perdu le contrôle de sa voiture dans la courbe du Léierhaff avant de percuter un arbre.

Il est décédé peu de temps après à l'hôpital. Le 23 janvier dernier, au même endroit, c'était une femme de 19 ans qui avait perdu la vie, dans un accident similaire.

Son enfant de 16 mois sur le siège arrière avait survécu au choc.

Par le passé, ce lieu a été associé de nombreuses fois à des accidents de la route faisant des blessés graves. La vitesse maximale autorisée au Léierhaff avait ainsi été réduite à 70 km/h.

Pas d'autre radar prévu

D'autres radars fixes ne sont pas prévus pour le moment. "Il est évident que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les routes plus sûres", conclut Dany Frank. "Il s'agit de sauver des vies humaines..."