Le 1er mai, les syndicats fêtent le travail

À l'occasion de la fête du travail, le 1er mai, il est de coutume pour les syndicats d'organiser des festivités. Cette année, comme les années précédentes, la LCGB et l'OGBL ne dérogent pas à la règle, et en profiteront pour annoncer leurs priorités pour l'année à venir.

(JV) - Chaque année, le jour du 1er mai et en l'honneur de la fête du travail, les principaux syndicats du Luxembourg organisent des festivités afin de réunir les citoyens autour de leur cause, de profiter des premiers rayons de soleil printaniers, et d'annoncer leurs revendications pour les mois à venir.

Cette année, le rendez-vous du LCGB se tiendra près de la piscine de Remich. Comme d'habitude, l'entrée sera gratuite et il sera possible de se restaurer sur place. Consultez l'intégralité du programme ici.

Concerts et spectacles se succéderont à partir de 10h et, sur les coups de 10h30, le président national du LCGB, Patrick Dury, donnera un discours. Il y sera question, entre autres, des priorités du syndicat pour 2018.

En ligne de mire du LCGB: les débats autour de certaines mesures sociales, comme l'assouplissement de la règle des 52 semaines, qui veut qu'un salarié cumulant plus de 52 semaines de congé maladie sur 104 puisse voir son contrat résilié.

Évidemment, la question du rachat du site ArcelorMittal de Dudelange est également discutée, selon Christophe Knebeler, secrétaire général adjoint.

Quant aux élections législatives d'octobre, le syndicat «ne s'en mêle pas», préférant se concentrer sur ses dossiers en cours. «C'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est ça notre mission.»

«On a du pain sur la planche, et on ne va pas attendre les élections. On traitera les dossiers avec les interlocuteurs qui seront là.»

L'OGBL, quant à lui, organisera son annuelle Fête du travail et des cultures à l'Abbaye de Neumünster, en collaboration avec l'ASTI et l'ASTM. Concernant ses projets à venir, le syndicat n'a pas souhaité répondre à nos questions.



Pour les détails des célébrations à l'Abbaye de Neumünster, rendez-vous sur le site de l'OGBL.

