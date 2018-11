Fameux salon dédié à la gastronomie, Expogast a débuté ce samedi et dure jusqu'à mercredi à Luxexpo. Il accueille de nombreux exposants et des cuisiniers du monde entier.

Le 13e Expogast est ouvert

Le rendez-vous n'a lieu que tous les quatre ans et attend à nouveau, pour cette 13e édition, des dizaines de milliers de visiteurs. Ils viennent déambuler dans les allées, goûter vins, bières et autres produits de la terre et de la mer.

Pendant le salon a lieu la Culinary World Cup, organisé par le Vatel club, qui rassemble des équipes de cuisiniers du monde entier. Les équipes sont nationales, régionales, junior vont se mesurer et seront évalués par un jury de professionnels sur leurs préparations selon des critères de présentation, de saveurs, d'originalité notamment. La propreté de leur espace de travail et leur habilité à gaspiller le moins possible les denrées alimentaires seront aussi pris en compte.

Expogast, c'est aussi la possibilité pour les visiteurs de goûter la cuisine des équipes de différents pays, puisque le restaurant des Nations, qui vit le temps du salon, propose environ 800 places. Presque tous les menus réservables en ligne depuis deux mois, ont été vendus.

Expogast est ouvert de samedi 24 au mercredi 28 novembre, de 11h à 21h. Plus d'informations: expogast.lu.