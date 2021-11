Le centre d'appels d'urgence luxembourgeois fonctionne désormais depuis Gasperich.

Le 112 s'est trouvé un nouveau toit

(pj avec Jean-Philippe SCHMIT) Personne ne s'en est aperçu au bout du fil mais, la semaine dernière, le standard des secours luxembourgeois a déménagé. Un troisième local depuis le lancement du service en 1966. Ainsi, comme les personnels et engins du CGDIS, le 112 est désormais installé dans ses murs au Centre national de secours boulevard de Kockelscheuer dans la capitale. Et de l'avis même du directeur général du corps grand-ducal d'incendie et de secours, l'opération n'a rien eu d'évident. Car comme le rappelle Lydie Polfer, présidente du conseil d'administration du CGDIS, le 112 reste «le téléphone le plus important du pays».

La parade des pompiers quittant la route d'Arlon Dimanche, une trentaine de véhicules ont traversé la capitale toutes sirènes hurlantes et gyrophares allumés. Un cortège symbolique pour marquer le déménagement des soldats du feu à Gasperich, après près d'un siècle passé dans leur ancienne caserne.

En effet, pour les secours «aucun appel n'a été autorisé à se perdre». Une promesse tenue et dont, à l'heure d'inaugurer le nouvel équipement, s'est félicitée la ministre de l'Intérieur. Une Taina Bofferding (LSAP) rappelant que le bien-être des services d'urgence constituait encore une «priorité absolue du gouvernement». Et investir dans ce service téléphonique est d'autant plus primordial que le nombre d'appels ne cesse de croître (+6% en moyenne chaque année), jusqu'à gérer 242.671 sollicitations en 2020.

L'idée d'un nouveau centre de pompiers remonte à 1999. Vingt-deux ans plus tard, il était plus que temps de déménager le standard de ses locaux de la rue Robert Stumper. Après trente ans de bons services, l'endroit et les équipements n'étaient plus à la hauteur de la mission. Christopher Schuh, responsable de la coordination opérationnelle au CGDIS, d'en sourire au passage : «Là-bas, il y avait soi-disant huit postes opérateurs», là il y en a douze pour de vrai». Sachant qu'au quotidien, en dehors de situation de crise, «cinq postes sont occupés le jour et quatre la nuit».

Quatre ans pour trouver 300 nouveaux pompiers En attendant un nouveau plan national d'organisation des secours, le Luxembourg reconnaît qu'il faudra renforcer les effectifs du CGDIS. Et cela par plus de sapeurs professionnels mais aussi un recours aux volontaires.

En moyenne, le 112 est sollicité environ 1.100 fois par jour. «C'est un appel d'urgence toutes les deux minutes», traduit Christopher Schuh pour bien quantifier l'intensité du travail. Dans 85% des cas, il s'agit de prendre en compte une urgence médicale. Mais parfois, au standard, les coups de téléphone reçus n'ont rien à voir avec une situation de détresse. «Beaucoup de gens se sentent seuls et composent le numéro d'urgence pour parler à quelqu'un. Il y a même des ''clients réguliers''...». Sans oublier les appels pour recevoir des renseignements sur le covid.

Désormais, les lignes sécurisées et plus nombreuses que par le passé permettront de gérer non seulement les secours habituels, mais l'équipement a aussi été équipé et aménagé pour répondre à des crises exceptionnelles. A l'image de celle connue mi-juillet avec les inondations qui ont frappé le pays. Une salle de commandement sera alors mise en fonction pour gérer les points chauds, en plus des autres situations courantes.

