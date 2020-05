Inviter ses amis, fréquenter bibliothèques ou musées, pousser la porte d'un commerce : vous en rêviez? La seconde phase du déconfinement le permettra dès lundi prochain. Sans oublier la distribution de 50 masques par habitant de plus de 16 ans et pour chaque salarié frontalier.

Le 11 mai, le confinement s'allège un peu plus

Patrick JACQUEMOT Inviter ses amis, fréquenter bibliothèques ou musées, pousser la porte d'un commerce : vous en rêviez? La seconde phase du déconfinement le permettra dès lundi prochain. Sans oublier la distribution de 50 masques par habitant de plus de 16 ans et pour chaque salarié frontalier.

A Xavier Bettel d'annoncer LA bonne nouvelle. Certes, la reprise de l'activité économique voilà tout juste deux semaines marquait déjà la première brèche dans le confinement, mais ce lundi le Premier ministre a ouvert un peu plus la porte de la cage qui maintient chez eux la majeure partie du pays. Grâce à «l'effort collectif», oui, ce lundi 11 mai le confinement général sera bien levé. «Mais..., s'empresse d'ajouter le chef du gouvernement prudent après plus d'un trimestre de crise sanitaire. Mais tout ne doit pas retourner à la normale.»

Pourtant, la nouvelle phase dévoilée en ce début mai est majeure. Elle va même offrir une bouffée d'oxygène au pays dont l'univers, pour beaucoup de résidents, se limitait à la superficie de son habitation, aux frontières de son quartier. D'ici une semaine, chacun pourra à nouveau recevoir proches et amis chez lui. A raison de six personnes extérieures au foyer maximum.

«Rétablir ces relations sociales devenait essentiel, voilà qui est fait. Mais j'invite chacun à se montrer responsable. Ne devenez pas multiplicateur d'infection en n'adoptant pas la bonne attitude», tempère Xavier Bettel. Gestes barrières et distance de séparation de 2 mètres valant toujours mieux qu'un super barbecue, aide inconsidérée pour la vaisselle et autre cigarette fumée trop proche d'un ami. Car c'est ainsi, si l'Etat luxembourgeois veut bien accorder de nouvelles libertés, c'est au prix de nouvelles responsabilités.

La possibilité de manifester fait toujours partie des interdictions en place. Cependant il sera possible de se rassembler en extérieur dans une semaine. Là aussi, avec un seuil plafond (20 personnes max) et toujours en respectant les règles sanitaires. «J'insiste, ce n'est toujours pas la normalité», avertit le Premier ministre. Néanmoins, de nombreux commerçants vont retrouver le sourire. Le 11 mai, ils pourront retrouver leur clientèle. A commencer par salons de coiffure et esthéticiennes. Pour eux, outre la mise en place de certains dispositifs de protection, une règle s'imposera : ne recevoir de visiteur que sur rendez-vous.

Pas question pour les cafés restaurants de reprendre une activité, au mieux, avant le 1er juin prochain. Photo : Shutterstock

Mercredi, il appartiendra au ministre de l'Economie ou à celui des Classes moyennes d'expliquer, les mesures qui s'imposeront dans l'ensemble des boutiques invitées à reprendre leur activité. Tout comme les responsables politiques devront expliquer dans quelle mesure, autorisation d'ouvrir n'a pas été accordée à certaines enseignes comme les clubs de fitness, les bowlings, salles de casino et autres espaces d'e-gaming, par exemple. Pas plus que les sports de contact ne seront possibles prochainement. Cette fois, le ministre des Sports devrait préciser les règles dans la semaine.

Lundi 11 mai, bibliothèques, Archives nationales, musées et autre Centre national de l'audiovisuel pourront également accueillir du public. Pas sous n'importe quelle condition : «Il appartiendra à la direction de chaque lieu de définir comment et combien de personnes recevoir pour visiter, étudier ou contempler des œuvres». Et le premier ministre de signaler que les cinémas en drive-in peuvent à nouveau proposer des projections, mais suspense encore concernant les vraies salles obscures.

Respirez, voilà des masques «Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous venons encore d'avoir une bonne livraison de masques.» Mais la ministre de la Santé n'a aucun doute à avoir, ils ne resteront pas longtemps stockés. En effet, à l'approche de la deuxième phase de déconfinement, le Premier ministre vient d'annoncer une nouvelle distribution générale de protections buccales. Après les 3,5 millions de masques offerts à tous les habitants, les 600.000 pièces proposées aux artisans et ceux réservés aux écoliers, cette fois l'on parle de 50 masques à distribuer à chaque Luxembourgeois de plus de 16 ans (les masques étant trop grands et donc inefficaces pour les plus petits). Nouveauté, le même quota de masques sera proposé «pour chaque travailleur frontalier qui reviendra travailler», a assuré Xavier Bettel.





