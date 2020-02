Les députés ont trouvé ce mardi après-midi le nouveau chef de l'administration parlementaire au cours de la séance publique de la Chambre. Son prédécesseur au poste, Claude Frieseisen, assurera la transition pendant quelques mois.

Laurent Scheeck élu Secrétaire général de la Chambre

(ER) - Le successeur de Claude Frieseisen est «officiellement» connu. Ce mardi après-midi, Laurent Scheeck a été élu Secrétaire général de la Chambre des députés avec 42 voix favorables sur 55. Pour accéder à ce poste hautement stratégique, l'ancien fonctionnaire au Service des relations internationales à la Chambre a émergé parmi seize candidats au départ, puis neuf présélectionnés.

Fonctionnaire au Service des relations internationales à la Chambre, Laurent Scheeck (42 ans) connait donc parfaitement les rouages de l'institution. Il a été élu jusqu'à la fin de la législature, une nomination qui est évidemment renouvelable.

Selon le Luxemburger Wort, celui qui était jusqu'ici fonctionnaire au Service des relations internationales à la Chambre a obtenu le soutien de l'aile gauche de la coalition, LSAP et Déi Gréng.

La mission du Secrétaire général de la Chambre est de veiller au bon fonctionnement et à l'organisation des travaux du Parlement et de son administration. Il participe aux réunions de la Conférence des Présidents et du Bureau (gestion des affaires internes de la Chambre) sans toutefois prendre part aux différents votes.

Avant de rejoindre la Chambre, Laurent Scheeck, détenteur d'un doctorat de science politique (spécialisation relations internationales), a occupé le poste d'enseignant chercheur auprès de différentes universités (ULB à Bruxelles, Paris 1-Sorbonne-Panthéon, Faculté de Droit et de Sciences Politiques à Clermont-Ferrand).

Après 17 ans à la tête de l'administration de la première institution du pays, Claude Frieseisen prendra sa retraite durant l'année 2020. Le règlement prévoit que pendant la période transitoire - dont la durée doit être encore fixée par le Bureau – la Chambre fonctionne avec deux Secrétaires généraux. La fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant.