Congrès du CSV

Large soutien pour Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert

Le CSV achève le renouvellement de sa direction, entamé en 2021. Une standing ovation inattendue a toutefois été réservée à Georges Pierret.

(BaL avec Marc SCHLAMMES) C'est à un «congrès ordinaire dans un temps extraordinaire» que le député-bourgmestre d'Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf, accueille ses collègues du CSV au Däichhal, ce samedi 26 mars. Un peu plus tard, lorsque Georges Pierret monte au pupitre, il s'avère qu'il ne s'agit pas vraiment d'un «congrès ordinaire». L'homme politique livre un discours sur le passé, et rappelle dans cette intervention émouvante le procès «Frëndeskrees» (trad. Cercle d'amis), où il avait été, avec cinq membres du parti et l'ex-président qui avait quitté le parti depuis longtemps, «mis au banc des accusés par son propre parti»: «Ça a fait mal».

A la fin de sa prise de parole, Georges Pierret adopte un ton conciliant, assorti d'un conseil d'avertissement: «Désormais, le linge sera nettoyé en interne». Une ovation debout l'accompagne sur le chemin du pupitre à son siège.

Même si les chrétiens-sociaux d'Ettelbruck veulent résolument tourner leur regard vers l'avenir - «Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre et allons ensemble vers un avenir commun», souligne d'emblée le chef du parti Claude Wiseler -, les douze mois écoulés planent sur le congrès. Claude Wiseler parle d'une «année compliquée», qui a été difficile à supporter humainement pour ceux «qui se sont retrouvés dans quelque chose dont ils ne pouvaient rien faire».

Le CSV représente un tiers de l'électorat. Christophe Hansen

Elisabeth Margue, qui faisait partie de ceux-là, souligne dans son discours de candidature à la coprésidence que «le temps où nous nous mettions nous-mêmes des bâtons dans les roues est révolu». Et le secrétaire général Christophe Hansen, dans son rapport d'activité, revient sur une année au cours de laquelle «il y a eu beaucoup de discussions à mener en interne».

Dans son allocution, la secrétaire générale Stéphanie Weydert a pris position pour le développement rural. Photo: Alain Piron

Mais c'est aussi Christophe Hansen qui rappelle au congrès les points forts de son parti: «Nous sommes le plus grand parti de membres. Le CSV représente un tiers de l'électorat. Nous représentons le large centre de la société». Sa future co-secrétaire générale, Stéphanie Weydert, donne dans son discours d'investiture la direction à suivre pour l'année électorale à venir : «Comme en 2017, nous voulons devenir la force politique la plus forte dans les communes et tout mettre en œuvre pour que le CSV soit incontournable lors de la formation du gouvernement».

La présidente du parti, Elisabeth Margue, prône une politique pragmatique et non colorée idéologiquement. Photo: Alian Piron

Sur le plan personnel, on sait définitivement depuis samedi dans quelle optique le plus grand parti d'opposition abordera cette super année électorale. Après que le principe de codirection a été décidé en avril 2021 et inscrit dans les statuts du parti en septembre 2021, les postes de présidente et de secrétaire générale ont été pourvus: 185 délégués ont accordé leur confiance à Elisabeth Margue, avec 29 voix contre; Stéphanie Weydert a reçu l'approbation de 194 délégués, avec 19 voix contre.

L'école est une priorité absolue Claude Wiseler

Dans les différents discours, l'accent est mis sur les thèmes prioritaires pour le CSV. «L'école est une priorité absolue», déclare ainsi Claude Wiseler; la co-chef de groupe, Martine Hansen, plaide pour de nouveaux formats d'apprentissage et une réforme de l'enseignement des langues. En attendant, elle reproche au ministre de l'Education Claude Meisch (DP) de pratiquer une politique du diktat plutôt que du dialogue.

En matière de logement, le co-chef de groupe Gilles Roth constate que les prix n'ont jamais augmenté aussi rapidement que ces huit dernières années. Des extensions de périmètre, la viabilisation rapide des terrains à bâtir désignés et une plus grande collaboration entre tous les acteurs, y compris les partenaires privés, devraient permettre de redresser la situation.

Dans le domaine de la santé, le CSV veut «briser l'immobilisme», selon Wiseler, qui rappelle entre autres le projet de loi sur les cabinets de groupe et demande une politique régionalisée pour les maisons médicales.

Les récentes décisions de la tripartite sont saluées. Gilles Roth estime en outre qu'il faut agir dans le domaine de la politique fiscale, où il est grand temps d'alléger la charge de la classe moyenne et où la nouvelle ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), a une dette à payer. En outre, des mesures doivent être prises pour garantir la prévisibilité aux entreprises, selon Claude Wiseler.

Au total, 217 membres du CSV étaient réunis à Ettelbrück. Photo: Alain Piron

Le chef de parti aborde également le conflit ukrainien, demande un renforcement budgétaire de l'armée, le soutien des communes dans l'encadrement des réfugiés et une politique énergétique axée sur l'indépendance - et il critique sévèrement le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP). Leur manque de coordination dans leurs relations avec le président russe nuirait à la crédibilité du Luxembourg.

Retrouvailles le 11 juin

Fidèles à la devise «après le congrès, c'est avant le congrès», les chrétiens-sociaux se réuniront le 11 juin pour un congrès extraordinaire. La campagne électorale sera alors lancée et la nouvelle identité visuelle présentée. Si l'on en croit Claude Wiseler, son parti doit incarner les principes de responsabilité, d'engagement et de crédibilité.

