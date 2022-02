La Capitale européenne de la culture devient réalité. Mais l'ambiance n'était pas à la fête.

Luxembourg 21 1 2 min.

Samedi soir à Esch-Belval

Lancement d'une fusée pour Esch 2022

La Capitale européenne de la culture devient réalité. Mais l'ambiance n'était pas à la fête.

(MKa avec Thierry HICK) - C'est fait: la Capitale européenne de la culture est lancée. Samedi soir, visiteurs et curieux se sont rassemblés aussi bien dans le centre-ville qu'à Belval pour assister au coup d'envoi d'Esch 2022.

Parmi eux, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa, de nombreux ministres, députés et tous les bourgmestres des 19 communes participant au projet 2022.

Un tour d'horizon en photos de l'ouverture d'Esch 2022

21 Esch22 Remix Opening

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli „Remix Opening“ von Esch 2022 Foto: Claude Piscitelli

Lors des nombreux discours de la première partie des festivités sur la place de l'Hôtel de ville, la guerre en Ukraine a bien entendu été évoquée. Le lancement de missiles prévu en fin de soirée a fait l'objet de critiques. Esch 2022 a malgré tout été maintenue, elle doit être comprise comme un «symbole de paix», a souligné Nancy Braun, directrice générale d'Esch 2022. La ministre de la Culture Sam Tanson a souligné : «Aujourd'hui est un jour de joie et de souffrance. Nous souffrons avec l'Ukraine. La liberté d'expression, la paix et la culture sont des droits fondamentaux que nous voulons défendre. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui».

Pas de véritable esprit de fête

Après ce premier acte officiel, une grande fête populaire était prévue dans le centre-ville et sur Belval. De nombreux concerts de groupes de musique du Luxembourg, de la Grande Région, de Kaunas et de Novi Sad - les deux capitales culturelles partenaires en 2022 - des performances et des animations sur les deux sites devaient créer une ambiance de fête. Mais l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Une organisation en partie chaotique, un manque d'affluence - malgré les 25.000 invitations distribuées en amont - et un programme confus ont suscité le mécontentement de certains spectateurs. Ce n'est qu'au moment du lancement de la fusée, vers 22 heures, que le décor unique du haut fourneau de Belval s'est rempli.

Retour en images sur le lancement d’Esch 2022 Le 26 février 2022, le coup d’envoi pour Esch2022, Capitale européenne de la culture, a été donné en présence de nombreuses personnalités politiques, la famille grand-ducale et de nombreuses personnes venues assister à un Remix Opening qui affichait sold out.

Samedi soir, il a malheureusement pu être constaté que le public n'avait pas encore vraiment pris conscience de l'aspect participatif - un des leitmotivs d'Esch 2022.

La soirée «Remix Opening» a néanmoins marqué le début d'une année culturelle particulière dans toute la région sud.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.