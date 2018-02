Par Maurice Fick

La vague du Jombolo est arrivée dans les salles de fitness au Luxembourg, en France et en Belgique. Sur des rythmes afro-jamaïcains, il allie mouvements de danse, de fitness et lâcher-prise. Ses créateurs, Alba et Jacomo Belluti, un couple de danseurs luxembourgeois, ambitionnent de promouvoir le Jombolo mondialement.

Armée d'un sourire et d'une joie de vivre dont elle ne se déshabillera pas pendant toute l'heure, Aurélia Benvenuto, instructeur certifié, donne toutes les semaines des cours de Jombolo dans le gymnase de l'école de l'Aérodrome à Esch-Lalange sur demande du club de gymnastique, l'Espérance Esch. Chemises à carreaux autour de la taille, Aurélia et ses élèves, montrent ce qu'est le Jombolo et expliquent ce qu'il leur apporte:



Il y a deux ans, alors que le Jombolo en était à ses balbutiements -et la zumba à la mode- elles étaient cinq à se déhancher face au miroir. Aujourd'hui, ils sont 22 adultes qui attendent avec impatience le lundi soir pour se défouler en groupe à Esch-sur-Alzette.



A Luxembourg, Belval, Differdange mais aussi à Arlon ou à Mont-Saint-Martin par exemple, les cours de Jombolo, dispensés dans des gymnases scolaires ou des salles de fitness, attirent du monde. Le concept séduit autant par son côté sportif très rythmé que par sa philosophie globale qui colle à l'air du temps: bouger librement en pensant d'abord à soi et son propre équilibre.

«Pas besoin de grande technicité»

«Dans le cours on travaille le cardio et tout ce qui est musculaire. Ce qui signifie qu'on fait des "squats", des "jumpings", des "jacks",... on essaye de faire travailler tout le corps. Le cours est programmé de telle sorte qu'il y ait des moments plus calmes, des moments plus rapides et des temps de récupération», explique Aurélia Benvenuto. Lors de la séance, le cœur passe par tous les états. L'élève peut sauter en l'air, les jambes pliées, répéter des mouvements à vive allure ou, au contraire, se retrouver couché au sol, les doigts écartés à plat, totalement serein. Ça, c'est en fin de séance.

«Les gens se sentent à l'aise au bout de deux ou trois cours déjà parce que les mêmes mouvements reviennent souvent», assure Alba Belluti, danseuse et initiatrice du Jombolo.

Photo: Francis Verquin

Contrairement aux apparences, le Jombolo «est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de grande technicité : on rentre dans le cours et on se défoule!», assure tout sourire Aurélien qui vient depuis peu aux séances de Jombolo organisées à Esch-Lallage, avec son épouse. Aurélien y vient surtout «rechercher une grosse dose d'énergie positive».



«Tout le monde est le bienvenu, sportif ou pas. Les gens se sentent à l'aise au bout de deux ou trois cours déjà parce que les mêmes mouvements reviennent souvent», assure Alba Belluti. Assurément nourri de mouvements amples de danses africaines, le Jombolo peut très bien inclure des mouvements de la vie quotidienne comme ceux que l'on fait lorsqu'on accroche du linge, passe l'aspirateur, repasse ou se brosse les dents!

«Le Jombolo regroupe trois éléments: la danse, la remise en forme et le bien-être. Notre philosophie c'est de vivre l'instant présent, de lâcher prise, de se sentir bien dans sa peau et de partager», résume Alba Belluti. Avant de préciser: «Dans chaque cours, il y a des "jam", ce sont des moments de partage». Le plus fort étant le cercle final qui marque la fin de la séance.

«Faire exploser le concept»

Alba et Jacomo Belluti, danseurs expérimentés tous deux, ont inventé ensemble le Jombolo.

Photo: privée

Originaire de Niederkorn la jeune femme de 32 ans et son mari, Jacomo Belluti, 40 ans, sont à l'origine de ce nouveau concept. Théorisé pour des besoins de marketing sur le site dédié, le Jombolo est le fruit «de longues années de travail et de beaucoup d'expérience», glisse Alba pour bien souligner que l'idée n'est pas venue en un claquement de doigt de flamenco.



Alba et Jacomo ont la danse dans la peau. Elle, plutôt latine, a fait de la danse classique, du jazz, du flamenco avant d'être attirée, la vingtaine passée, par le ragga et le hip-hop. Le monde de Jacomo. Enfant de Bruxelles, d'origine congolaise, Jacomo est aujourd'hui à la tête d'une école de danse à Athus qui porte les initiales du duo, «AJ Belluti».



L'ambition d'Alba et Jacomo, installés à Rodange, est claire: «Notre but est de promouvoir le Jombolo mondialement», ose Alba. Jacomo est en route pour «faire exploser le concept» dans les salles de fitness et voyage beaucoup en Europe pour arriver à leurs fins. Après l'Espagne et le Portugal, il partira en mai pour faire connaitre sa danse-fitness dans un salon de fitness en Italie.

Comme Aurélia Benvenuto, le couple a déjà formé une cinquantaine d'instructeurs de Jombolo à ce jour. Une quinzaine sont actifs. Le nom et le logo ont été déposés.