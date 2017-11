L'alerte aux algues bleues toxiques dans le lac de la Haute-Sûre est levée, vient d'annoncer l'administration de la gestion de l'eau.

Ces algues bleues qui avaient proliféré dans le lac de la Haute-Sûre ces derniers mois, étaient hautement toxiques.



Des changements climatologiques ont entraîné un fort déclin de la biomasse de cyanobactéries et la dissipation des efflorescences. Les analyses réalisées par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ont montré que les concentrations de cyanotoxines pouvant causer des troubles de santé chez l'homme et les animaux ont également baissé de façon considérable.



Cette évolution de la situation met ainsi fin à l'alerte aux risques microbiologiques et toxiques au niveau de la santé publique liés à la présence d'efflorescences de cyanobactéries.



Reprise des activités nautiques

La pratique des activités récréatives et sportives, à l’exception de la baignade, peut donc reprendre. La saison balnéaire est néanmoins terminée depuis le 30 septembre.

Pour plus d'informations , il est possible de se rendre sur le site de l'administration de la gestion de l'eau.

Il est néanmoins déconseillé par la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé de consommer des poissons pêchés dans le lac de la Haute-Sûre durant les périodes d'efflorescence de cyanobactéries.



Elle ne peut cependant exclure l’effet de bioaccumulation des toxines produites par les cyanobactéries dans le foie des poissons. En conclusion, la consommation de poissons éviscérés n’est plus déconseillée.

