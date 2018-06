La web série tournée par des élèves du Lycée Vauban est visible en ligne. Cette intrigue mathématico-policière, sur fond d'histoire de meurtre et de mythologie locale, permet d'apprendre la cryptographie en s'amusant. Un joli projet encadré par trois professeurs.

La web série "Code Siegfried" est maintenant en ligne

Les élèves de collège du Lycée Vauban ont atteint leur but: les 7 épisodes de "Code Siegfried" sont achevés, et on peut désormais visionner la web série en ligne. "Code Siegfried" est une énigme mathématico-policière, où l'intrigue est basée sur la résolution d'énigmes en s'aidant de la cryptographie, le tout sur fond d'histoire de meurtre.

La série permet d'apprendre en s'amusant, puisqu'elle fait référence aussi à l'histoire et à la mythologie du Grand-Duché. L'idée est née dans la tête de trois professeurs du Lycée Vauban: Zilber Karevski et Jean-François Rouanet sont professeurs de physique-chimie; le premier est aussi écrivain, chanteur, compositeur et scénariste de «Code Siegfried», le second est un féru de cinéma, tous genres confondus mais avec un goût plus prononcé pour le cinéma indépendant. François Colin est professeur de mathématiques et passionné de cryptographie.

Ce sont les élèves qui ont joué et tourné "Code Siegfried", sous la direction de leurs professeurs.

Zilber Karevski a publié un roman, parallèlement à la web série, où l'intrigue est plus étoffée: le livre "Code Siegfried", publié à compte d'auteur, est disponible en adressant un message sur le formulaire de site.