La voiture d'occasion fait son festival au Luxembourg

La 7e édition du festival de la voiture d'occasion démarre ce vendredi 11 mai. Trois jours pour trouver une bonne affaire.

Par Léna Tisserant



Organisée par les professionnels de l'Association des distributeurs automobiles luxembourgeois (ADAL) et de la Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg (Fégarlux), la 7e édition du festival de la voiture d'occasion (AutoOccasiounsFestival en luxembourgeois) se déroule du vendredi 11 au dimanche 13 mai. Pour l'occasion, ce sont pas moins de 51 concessionnaires et spécialistes du marché de la voiture d'occasion qui présenteront plusieurs centaines de véhicules.

Des contrôles rigoureux et une garantie obligatoire

Pour séduire de potentiels consommateurs, les professionnels mettent l'accent sur les contrôles rigoureux auxquels sont soumis les véhicules du marché, notamment kilométriques. Par ailleurs, les professionnels ont l'obligation de proposer au minimum un an de garantie sur tous les véhicules. Elle peut être étendue au-delà, dans le cas de véhicules d'occasion récents ou remarquablement entretenus.

Un “Label de qualité” est proposé par certaines marques. Ce label est attribué aux professionnels respectant des critères plus contraignants que les obligations légales. Il permet ainsi une garantie supplémentaire pour les acheteurs, en particulier pour les véhicules plus récents et en bon état.

Un marché en progression

Ces dernières années le marché de l'occasion ne cesse de progresser. L'année dernière, 59.692 véhicules d'occasion ont été immatriculés (contre 56.757 en 2016), donc bien plus que les 52.775 nouvelles immatriculations de véhicules neufs enregistrées en 2017. L'AutoOccasiounsFestival constitue ainsi chaque année un rendez-vous de plus en plus important pour le secteur de l'occasion.

La liste des concessions et des garages partenaires de l'évènement est à retrouver sur le site www.myauto.lu.

