La voie cyclable sécurisée boulevard du Prince Henri

Pascal MITTELBERGER La Ville de Luxembourg a profité de la Semaine de la mobilité pour inaugurer, ce jeudi 22 septembre, les nouveaux aménagements cyclables sur le boulevard Prince Henri.

Petit à petit, le réseau de pistes cyclables tisse sa toile dans la capitale. Ce jeudi 22 septembre, en pleine Semaine européenne de la mobilité, les nouveaux aménagements du boulevard Prince Henri ont été inaugurés par la bourgmestre Lydie Polfer, le 1er échevin Serge Wilmes et l'échevin en charge de la Mobilité Patrick Goldschmidt.

Pour l'heure, il ne s'agit que d'aménagements provisoires. En effet, Creos doit encore mener des travaux d'infrastructures sur cet axe. La version définitive de la piste cyclable ne sera donc «livrée» aux usagers qu'à la fin de l'année 2023, une fois ce chantier réalisé.

Trois réalisations

En attendant, les cyclistes peuvent tout de même pédaler en toute sécurité sur le boulevard du Prince Henri, grâce à différentes réalisations :

• la création d'un nouveau morceau de piste sur le petit tronçon entre les avenues Pescatore et Porte-Neuve. Cet aménagement a entraîné la suppression de 25 places de parking. Le régime de stationnement à cet endroit a été modifié par la Ville.

• une séparation physique entre les voies des vélos et des voitures sur les 270 mètres du tronçon entre les avenues Pescatore et Emile Reuter. Là, ce sont 40 places de stationnement qui ont été supprimées le long du parc municipal Kinnekswiss.

• un passage piétons et cyclistes sécurisé, avec feux de signalisation lumineux, à l'intersection entre le boulevard Prince Henri et l'avenue de la Porte-Neuve. Là, il s'agit déjà d'un équipement définitif.

Une piste rehaussée fin 2023

La Ville de Luxembourg précise que le projet définitif, qui doit donc voir le jour fin 2023, prévoit «la création d’une piste cyclable rehaussée sur toute la longueur du boulevard Prince Henri». Elle permettra, alors, d'aller vers l'ascenseur du Pfaffenthal et le Kirchberg d'un côté, et vers le centre-ville et le quartier de la gare de l'autre, via notamment la piste cyclable du boulevard Roosevelt.

