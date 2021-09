Afin de lutter contre le sentiment d'insécurité dans certaines parties de la capitale, le ministre de la Sécurité intérieure a présenté lundi une nouvelle stratégie destinée à rassurer. Sauf que cette approche était déjà appliquée, il y a 30 ans...

Sécurité à Luxembourg-Ville

La visibilité policière accrue, cette recette déjà testée

Afin de lutter contre le sentiment d'insécurité dans certaines parties de la capitale, le ministre de la Sécurité intérieure a présenté lundi une nouvelle stratégie destinée à rassurer. Sauf que cette approche était déjà appliquée, il y a 30 ans...

(Jmh avec Steve Remesch) - La politique, comme la mode, semble fonctionner par cycle. La preuve avec l'annonce lundi par Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure, d'un renforcement de la visibilité des policiers dans «plusieurs endroits stratégiques» de la capitale et à des horaires précis. Un engagement tout sauf nouveau, comme le rappellent mercredi nos confrères du Luxemburger Wort en référence à une stratégie policière présentée en... septembre 1991.

Des policiers amenés à être de plus en plus visibles Face au sentiment d'insécurité d'une partie de la population, le ministre de la Sécurité intérieure a présenté lundi la nouvelle organisation des forces de l'ordre qui doit aboutir à une plus forte présence policière. Un dispositif qui entre en application dès ce lundi dans la capitale.

Pour lutter contre la criminalité, le colonel Marcel Reiter, entendait déjà mettre en place «une surveillance policière permanente, visible et omniprésente dans la capitale». Le directeur de la police souhaitait, lui alors, apporter une réponse concrète aux sollicitations de la bourgmestre de la capitale, une certaine Lydie Polfer (DP). Celle-ci dénonçait les actes malveillants perpétrés principalement par les voleurs de voiture. Trente ans plus tard, la police doit lutter contre les trafics de drogue ou les effets de la pauvreté.

3 Si le Luxembourg et le monde étaient différents il y a 30 ans, le débat sur la présence de la police et sa proximité avec les citoyens reste d'actualité. Foto: Lé Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg

Le plan des forces de l'ordre de 1991 prévoyait «la présence physique de policiers en uniforme dans tous les quartiers de la capitale» via des patrouilles à pied, la présence de maîtres-chiens dans les parcs ou la circulation de véhicules aux couleurs de la police grand-ducale la nuit dans les quartiers résidentiels. Un principe général qui reste donc d'actualité en 2021, la seule nouveauté étant liée à la technologie puisqu'un système central enregistre la position de chaque fonctionnaire en activité pour permettre d'avoir une image en temps réel de la situation.

Pour s'adapter à l'air du temps, les policiers effectueront leurs patrouilles non seulement à pied, mais aussi à vélo. Tous devant être également équipés d'un gilet orange réfléchissant à haute visibilité pour que leurs actions soient bien visibles de tout un chacun. A noter que si de fortes similitudes existent entre les approches mises en oeuvre à trois décennies d'écart, le contexte politique a fortement évolué en lien direct avec la croissance enregistrée dans le pays. Pour la seule capitale, la population est passée de 75.800 habitants en 1991 à 124.500 en 2021. Soit une hausse de 64,2%.

Discussions mais pas de solutions en conseil communal Les élus de la capitale ont à nouveau évoqué, lundi, la nécessité ou pas de faire appel à des patrouilles privées dans les rues de Luxembourg. Des débats mais sans réelles avancées.

Une évolution démographique et sociologique du pays qui explique probablement pourquoi le discours politique a changé. Car si en 1991 les responsables policiers affirmaient que la stratégie devait avant tout «rassurer les citoyens», une telle approche ne semble plus d'actualité. Au point que Lydie Polfer n'a pas commenté officiellement cette réorganisation policière. Pas plus que l'élue ne s'est engagée à mettre fin aux patrouilles effectuées par des sociétés privées.

