Suite au drame mortel qui a secoué la capitale, dimanche, et coûté la vie à un enfant, le programme des Winterlights 2019 va être revisité. Si certains événements seront annulés, la plupart seront conservés mais «revus à la baisse».

La Ville veut un marché de Noël «plus sobre»

(aa) - Trois jours après le drame, le deuil est «encore profond», selon Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale. En conséquence, la capitale a décidé de revoir le programme des festivités prévues à l'occasion du marché de Noël. Avec l'intention de respecter l'émotion suscitée.

Concrètement, l'intervention du clown Alain Brizzi prévue le samedi 7 décembre et le dimanche 22 décembre est purement et simplement annulée. Il en va de même pour la «Magic fanfare» prévue les samedis 30 novembre et 21 décembre.

Quant au reste du programme, il sera «revu à la baisse» et devra respecter l'«atmosphère plus digne et sobre» voulue par Lydie Polfer. Les nombreux concerts, ateliers pour enfants et défilés auront donc bien lieu.

En revanche, dans le quartier Gare, les festivités organisées pendant la période des fêtes de fin d'année resteront inchangées. Ainsi, le défilé prévu dimanche à 15h pour la Saint-Nicolas aura bien lieu. Un geste de la Ville en direction des «commerçants qui ont déjà des difficultés». Pour rappel, les chantiers sont nombreux autour du terminal ferroviaire de la capitale. Impactant notamment les deux grands axes commerciaux que sont l'avenue de la Liberté et l'avenue de la Gare.