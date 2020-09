Cela fait plusieurs semaines que de nombreux utilisateurs ont constaté des défauts sur les vélos de location. Les responsables de Luxembourg comptent rencontrer prochainement la société JCDecaux qui gère ce projet.

La Ville souhaite des garanties sur le système vel'OH

Cela fait plusieurs semaines que de nombreux utilisateurs ont constaté des défauts sur les vélos de location. Les responsables de Luxembourg comptent rencontrer prochainement la société JCDecaux qui gère ce projet.

(ER avec nas) - «Nous avons investi 1,5 million d'euros par an pour offrir un service de location de vélos dans la capitale. On attend de l'opérateur JCDecaux qu'il assume son contrat et que l'équipement fonctionne parfaitement», a rappelé Patrick Goldschmidt (DP) lors du conseil communal de la capitale lundi. Et l'échevin de la mobilité de préciser «qu'au début du confinement les plaintes reçues concernaient des vélos défectueux ou des batteries vides».

La société JCDecaux a bien été informée des soucis et a listé les problèmes rencontrés. Mais pour l'échevin Goldschmidt, le «vandalisme» explique en grande partie ces problèmes. Le délai livraison des pièces de rechange mais aussi la pénurie de personnel liée à la pandémie de covid-19 ont aussi eu des répercussions sur les entretiens du matériel.

Le succès du vélo ne se dégonfle pas De mémoire de cyclistes, jamais Luxembourg n'a connu autant de pédaleurs. La tendance avait débuté alors que le confinement n'était pas encore aussi allégé et fait son chemin depuis.

A la décharge du gestionnaire du système, il faut reconnaître que l'utilisation des deux-roues a connu un véritable boom durant le confinement mais aussi après. Les chiffres concernant l'utilisation des vélos en libre-service dans la capitale démontrent qu'il y a une demande.

Mais depuis la fin du mois d'août, tout semble rentré dans l'ordre. Le nombre de plaintes enregistrées depuis septembre est d'ailleurs en diminution. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les soucis ont été réglés.



Les vel'OH! pédalent dans la semoule Ce n'est pas un début facile pour les vel'OHs de la deuxième génération: de plus en plus d'utilisateurs ont des difficultés avec ces bicyclettes. La recherche d'une solution à ces problèmes se poursuit.

Les échevins de la Ville vont d'ailleurs rencontrer les représentants de JCDecaux pour évaluer la situation. Si des changements sont à prévoir dans le contrat, ce point sera à nouveau à l'ordre du jour d'un prochain conseil communal.

Ce n'est pas la première fois que le système vel'OH ne tient pas ses promesses. En février 2019, la Ville avait adressé une mise en demeure à JC Decaux pour une accumulation de dysfonctionnements (batterie déchargée ou panne subite, fonctionnement aléatoire de l'assistance, vélos bloqués sur la station…)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.