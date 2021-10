Trois jours avant l'entrée en vigueur du nouveau régime CovidCheck, Serge Wilmes, premier échevin de la capitale, indique que les bons mis à disposition de tous au prix de cinq euros ne seront pas distribués de manière illimitée. Aussi bien en termes de durée que de quota individuel.

Régime CovidCheck

La Ville pose des limites à ses tests à cinq euros

Jean-Michel HENNEBERT

En annonçant la semaine dernière la mise à disposition de bons pour des tests certifiés, la Ville de Luxembourg a suscité pas mal d'interrogations. Car si Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, avait indiqué que tout citoyen - résidents luxembourgeois ou non résidents - pourra acheter ces bons pour cinq euros, elle s'était bien gardée de détailler la mise en place concrète de la mesure. Vendredi, trois jours avant l'entrée en vigueur de la mesure, le voile se lève enfin.

«Comme pour les bons gratuits qui avaient été mis à disposition, ces nouveaux bons s'adresseront à tout le monde mais seront limités à cinq par personne et l'opération durera jusqu'à la fin du mois de décembre», indique vendredi Serge Wilmes (CSV). Soit au-delà de la date de durée de l'actuelle loi covid, en vigueur jusqu'au 18 décembre prochain. Mise en place depuis ce vendredi, la distribution de ces bons semble moins stricte qu'annoncé par le premier échevin, puisque les personnels de la mairie applique une limite de cinq par jour.

Photo: Luxemburger Wort

Interrogé sur la possibilité de mettre en place une distribution nominative, Serge Wilmes indique «ne pas être certain que nos services prendront le nom des personnes qui viendront acheter ces bons, règlement RGPD oblige». En clair, la limitation du nombre de bons voulue par la Ville se révèle n'être que théorique.

Ce qui pourrait amener certains à avoir recours à ce dispositif pour contourner les règles imaginées par le gouvernement pour accélérer la campagne de vaccination. Pour mémoire, à compter du 1er novembre, entreprises et administrations publiques pourront instaurer un accès limité à tout ou partie de leurs locaux aux personnes non vaccinées dans l'incapacité de garantir leur état sanitaire par un test certifié payant.

Une mesure à laquelle s'opposent fermement les syndicats qui dénoncent depuis des semaines «l'irresponsabilité du gouvernement» et «son incapacité à gérer ce dossier». Au cœur de la grogne, la décision de l'exécutif de laisser le choix aux chefs d'entreprise et d'administration d'instaurer ou non le nouveau régime CovidCheck. A ce jour, seule une partie des principaux employeurs ont officiellement pris position et le flou demeure en ce qui concerne les PME et les TPE. Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre de vaccinations est passé de 7.000 à 10.500 doses injectées la semaine passée et les nouvelles infections ne se font pas sur le lieu de travail.

