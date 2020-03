Lundi, les élus de la capitale auront à se prononcer sur une enveloppe de 2,39 millions d'euros. Il s'agit du montant de la facture du P+R provisoire qui permettrait d'assurer l'accueil des premiers spectateurs à l'automne 2020.

La Ville paiera le parking provisoire du stade national

Patrick JACQUEMOT Lundi, les élus de la capitale auront à se prononcer sur une enveloppe de 2,39 millions d'euros. Il s'agit du montant de la facture du P+R provisoire qui permettrait d'assurer l'accueil des premiers spectateurs à l'automne 2020.

Ce n'est plus un chantier, c'est une saga. Après maints retards et rallonge de budgets, voilà le futur stade national qui refait parler de lui. Pour le projet sorti de terre entre la Cloche d’Or et Kockelscheuer, il est en effet temps de se préoccuper de l'accueil des spectateurs. Certes, les premiers sièges commencent à être fixées dans l'enceinte, mais le hic concerne plutôt les véhicule des fans de foot et de rugby. En clair, si ces derniers ne veulent pas avoir des kilomètres à marcher pour la première rencontre dans la nouvelle enceinte, il faut investir dans un parking provisoire.

Et la dépense supplémentaire, à ajouter aux quelque 77 millions d'euros déjà provisionnés, devrait être de 2,39 millions d'euros. Cela, quelques mois après une rallonge de 18 millions déjà. Devrait être car il faudra attendre lundi prochain, et l'issue du conseil communal de Luxembourg, pour en être assuré. Car les élus sont invités à se prononcer sur le nouveau financement demandé «alors que les travaux pour la construction du P+R en ouvrage par l'Etat ont pris du retard», précise la motion qui sera soumise au vote ce 16 mars.

Retard, c'est un doux euphémisme. Puisque si le stade devrait recevoir ses premières rencontres à l'automne 2020 (date déjà repoussée), le P+R de l'Etat ne devrait être opérationnel, lui, que... fin 2022. La mise en place du parking provisoire s'avère donc «urgente», pour reprendre les termes de la Ville. Pressée et coûteuse puisqu'il faudra compter 208.000€ pour les honoraires du bureau d'études et 2,182 millions d'euros de travaux.

La Ville avancera bien plus vite que les Ponts et Chaussées, puisqu'elle envisage la création des 600 places (dont 4 PMR) en 70 jours de chantiers seulement. Certes l'ouvrage ne comprend ni bornes de recharge électrique, ni revêtement prestigieux. Il faudra se contenter pendant deux ans de places en concassé de carrière; l'asphalte étant réservé aux accès et aux axes de circulation interne. Ou leur préférer les liaisons assurées par les transports en commun en attendant l'ouverture du «vrai» parking à étages.

A droite du futur stade, les premiers plans présentaient le parking "officiel". Illustration : DR

D'ores et déjà, la Ville de Luxembourg a prévu d'installer une barrière à l'entrée de ce P+R temporaire. Et si le stationnement sera gratuit pendant 24 heures, le tarif passera à 10€ ensuite par journée entamée. Une tarification en accord avec la politique tarifaire appliquée sur les autres P+R communaux.