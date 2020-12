A l'heure où se profile un possible reconfinement, une chose est déjà certaine : la consommation de toute boisson alcoolisée est désormais interdite jusqu'au 15 janvier 2021. Dans la capitale et partout au Luxembourg.

«La Ville est devenue un bar à ciel ouvert»

Patrick JACQUEMOT A l'heure où se profile un possible reconfinement, une chose est déjà certaine : la consommation de toute boisson alcoolisée est désormais interdite jusqu'au 15 janvier 2021. Dans la capitale et partout au Luxembourg.

La ministre de la Justice n'a pas caché sa colère dernièrement à la Chambre des députés. Objet de son courroux: voir tant de personnes dans la capitale, masque retiré, partager un verre entre amis comme si de rien n'était. Mais le covid est là et les marchés de Noël ont été justement supprimés dans tout le pays pour éviter ce type de regroupement. D'où ce constat dépité de Sam Tanson (Déi Gréng) : «La Ville est devenue un bar à ciel ouvert».

Et visiblement, le constat est également partagé par l'opposition. Ainsi, c'est à l'initiative du CSV qu'a été adoptée une motion interdisant toute consommation d'alcool sur la voie publique pendant la durée des fêtes. Précisément jusqu'au 15 janvier 2021, date d'une possible réouverture des bars et restaurants.

A l'heure du vote, seuls les députés ADR, Pirate et Déi Lénk se sont opposés à cette restriction. Pas de quoi empêcher donc l'approbation à une large majorité de cette mesure déjà appliquée en Bavière par exemple. «Dans la situation actuelle, nous n'avons pas besoin de personnes trinquant et faisant la fête dans les rues, et en groupes», commentait pour sa part le chef de file libéral, Gilles Baum (DP).

La police ne transigera pas

Lundi, la police grand-ducale a indiqué qu'elle ne comptait pas baisser la garde dans sa surveillance du respect des textes covid dans les jours à venir, compris le couvre-feu toujours applicable même pour Noël et Nouvel An (de 23h à 6h). Afin d'éviter une éventuelle ruée sur les espaces commerciaux et les supermarchés, les autorités ont aussi annoncé un renforcement des patrouilles autour des centres commerciaux et dans les zones piétonnes du pays.

L'objectif des forces de l'ordre restera non seulement de contrôler la limitation du nombre de personnes pouvant se trouver dans les espaces clos, mais aussi la nouvelle interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique désormais applicable.

