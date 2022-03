La Ville de Luxembourg introduit une prime énergie

Lors d'un point presse ce mercredi, Lydie Polfer a indiqué une augmentation de l'allocation solidaire et l'introduction d'une prime énergie. Dans l'ensemble, environ 6.000 ménages peuvent en bénéficier.

Thomas BERTHOL Lors d'un point presse ce mercredi, Lydie Polfer a indiqué une augmentation de l'allocation solidaire et l'introduction d'une prime énergie. Dans l'ensemble, environ 6.000 ménages peuvent en bénéficier.

(tb avec David Thinnes) La Ville de Luxembourg réagit à la hausse des prix de l'énergie. D'une part, une nouvelle prime à l'énergie sera introduite et, d'autre part, l'«allocation solidaire» sera augmentée. Cette annonce a été faite lors du City Breakfast, le rendez-vous mensuel avec la presse à l'hôtel de Ville.

Une famille avec deux enfants recevra par exemple 350 euros de prime énergie. A cela s'ajoutent 780 euros - qui s'élevaient auparavant à 615 euros - d'«allocation solidaire». Ces primes sont adaptées au barème de l'Etat et augmentent de 26%.

Au total, 6.000 ménages peuvent bénéficier de ces deux allocations. Pour l'«allocation solidaire», il s'agit d'un peu plus de 3.000 ménages, dont environ la moitié sont des personnes seules. La Ville de Luxembourg consacrera cette année 1,7 million d'euros à l'«allocation solidaire» et un peu plus d'un million d'euros à la prime énergie.

