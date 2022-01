La Ville de Luxembourg composée à 70% d'étrangers

Ce n'est un scoop pour personne, le Luxembourg est une terre d'immigration. Un statut à nouveau confirmé par le récent état des lieux de la population de la Ville de Luxembourg.

Ce n'est un scoop pour personne, le Luxembourg est une terre d'immigration. Un statut à nouveau confirmé par le récent état des lieux de la population de la Ville de Luxembourg.

Pays cosmopolite par excellence, le Grand-Duché est un bouillon de culture qui brasse une multitude de personnes d'origines et d'horizons différents. Les statistiques fournies par la Ville de Luxembourg à l'occasion du dernier City Breakfast ne disent d'ailleurs pas autre chose et témoignent du caractère international de la capitale.

Ainsi, au 31 décembre 2021, la Ville de Luxembourg comptait une population de 128.514 habitants. Une augmentation de la démographie indéniable a été constatée ces dernières années. Ainsi, en 2010, la population de la capitale était de 93.865 habitants pour atteindre 110.499 en 2015.

Parmi ces 128.514 habitants, seulement 37.799 (29,41%) sont des résidents de nationalité luxembourgeoise, les 90.715 habitants restants (70,59%) sont de nationalité étrangère. A noter également qu'il existe une plus grande proportion d'hommes (51,91%) que de femmes qui vivent dans la capitale.

Au total, ce n'est pas moins de 167 nationalités différentes qui composent cette dernière. Les pays d'Europe sont les plus représentés parmi les différentes nationalités : la France (21.199 habitants au Luxembourg), le Portugal (12.700), l'Italie (9.245), l'Espagne (4.604), la Belgique (4.529) ou encore l'Allemagne (3.907). Plus surprenant, la Ville de Luxembourg compte en son sein, 411 Estoniens, 332 Lettons, 314 Slovènes, 135 Chypriotes ou encore 126 Maltais.

Mais la capitale luxembourgeoise n'est pas seulement une terre d'immigration pour les Européens. Ainsi, 6.645 personnes d'origine asiatique vivent dans la Ville. De même que 3.426 Africains, 2.997 Américains ou encore 137 Océaniens.

Une capitale jeune

On l'a compris, le brassin culturel du Luxembourg est une réalité. Mais il est également important de souligner que Luxembourg-Ville est une capitale plutôt jeune. La majorité de la population est âgée entre 20 et 41 ans, une population active donc.

Enfin, les statistiques montrent que certains quartiers semblent davantage privilégiés par les personnes de nationalité étrangère. A titre d'exemple, le quartier de la gare est composé en grande majorité d'étrangers (83,98%). Le quartier de Neudorf se compose de 75,48% d'étrangers, 74,35% à Hollerich ou encore 73,27% au Kirchberg. Et puis, les quartiers de Cents et de Hamm sont les quartiers les moins densément peuplés en termes de pourcentage de population étrangère avec respectivement 48,99% et 54,90% d'étrangers y vivant.





