Ce jeudi, la commune de Dudelange a remis les clés d'un camion-échelle à l'association LUkraine. Elle est la première commune à faire une telle démarche. L'asbl souhaite réaliser son objectif de 112 véhicules envoyés à l'Ukraine.

Luxembourg 3 2 min.

Solidarité

La ville de Dudelange offre un camion-échelle à l'Ukraine

Thomas BERTHOL Ce jeudi, la commune de Dudelange a remis les clés d'un camion-échelle à l'association LUkraine. Elle est la première commune à faire une telle démarche. L'asbl souhaite réaliser son objectif de 112 véhicules envoyés à l'Ukraine.

«On souffre beaucoup, mais on tient grâce à la solidarité.» Nicolas Zharov, président de l'association LUkraine, a salué ce jeudi 9 février le «beau cadeau» donné par la ville de Dudelange à l'Ukraine, victime depuis près d'un an de l'«opération militaire spéciale» russe sur son territoire. Le bourgmestre de Dudelange Dan Biancalana (LSAP) lui a remis les clés d'un camion-échelle datant de 1996.

«Ce véhicule avec une échelle de près de 30 mètres de hauteur est nécessaire en Ukraine, parce qu'on cherche effectivement des échelles et des camions de pompiers avec une grande capacité d'eau, voire cinq tonnes et plus», s'est réjoui le représentant de LUkraine.



«L'Ukraine a besoin de trois milliards de dollars par mois» Olga Zykova, vice-ministre des Finances en Ukraine, a participé à une table ronde au Luxembourg au cours de laquelle elle a fait le point sur les besoins financiers de son pays.

La mission de ce camion d'aider à sauver des vies «se poursuivra dans un autre pays qui en a certainement davantage besoin que nous actuellement», a déclaré l'élu socialiste. Il explique que c'est la commune qui a pris l'initiative de contacter l'association LUkraine: «C'est une démarche importante et il est évident de faire preuve de solidarité».

Objectif, 112 véhicules de secours

Le camion-échelle doit arriver au courant du mois de mars en Ukraine. Dudelange est la première commune à faire un tel geste, a souligné Nicolas Zharov. Le Luxembourg a aussi livré d'autres véhicules, rappelle l'intéressé.

3 Dan Biancalana (à droite) aux côtés des membres de LUkraine asbl. Photo: Marc Wilwert

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Dan Biancalana (à droite) aux côtés des membres de LUkraine asbl. Photo: Marc Wilwert «Nous sommes là pour le peuple ukrainien en souffrance», a souligné le bourmestre de Dudelange Dan Biancalana. Photo: Marc Wilwert Le camion-échelle de la Ville de Dudelange arrivera en mars en Ukraine. Photo: Marc Wilwert

«Nous avons reçu huit ambulances du ministère de l'Intérieur. L'association des pompiers d'Ettelbruck se mobilise également pour aider leurs collègues en Ukraine. Au total, on a envoyé 16 voitures de secours, dont quatre camions de pompiers et deux ambulances. En février, huit voitures vont être livrées et pour mars, nous attendons la livraison de 17 ambulances.» L'objectif de l'asbl est de livrer en tout 112 voitures de secours dans le cadre de la campagne «Ukraine is calling».



104 réfugiés ukrainiens à Dudelange

Le bourgmestre, candidat à sa propre succession, a rappelé l'engagement de Dudelange envers l'Ukraine ces derniers mois en adoptant des résolutions au conseil communal condamnant la guerre en cours.

Mais aussi en versant des subsides à des organisations humanitaires luxembourgeoises actives en Ukraine ou en accueillant des réfugiés ukrainiens. «Actuellement, 104 Ukrainiens vivent à Dudelange, dont 53 chez des particuliers», a précisé Dan Biancalana.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.