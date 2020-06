La capitale poursuit sa politique de soutien à la relance des activités commerciales. A la suite d'une aide directe de 1.000 euros en bons d'achat, le premier échevin Serge Wilmes (DP) annonce ce vendredi un soutien supplémentaire de 4.000 euros.

La Ville aussi généreuse que l'Etat envers les commerces

La capitale poursuit sa politique de soutien à la relance des activités commerciales. A la suite d'une aide directe de 1.000 euros en bons d'achat, le premier échevin Serge Wilmes (DP) annonce ce vendredi un soutien supplémentaire de 4.000 euros.

(DH) - Après avoir délié les cordons de la bourse à hauteur de 1,5 million d'euros pour venir en aide aux 1.500 commerces des différents quartiers de la capitale, la Ville de Luxembourg va de nouveau mettre la main à la poche à hauteur de 4.000 euros pour chaque établissement. C'est le premier échevin Serge Wilmes qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce vendredi matin. Avec 5.000 euros d'aides directes, la Ville de Luxembourg s'aligne ainsi sur le soutien aux commerçants promis par le gouvernement.

Pour mémoire, le 10 juin, la Ville de Luxembourg avait annoncé une première aide directe en achetant 20 chèques-cadeaux d'une valeur de 50 euros dans chaque commerce. Auparavant, les édiles avaient fait deux premiers gestes en accordant la gratuité des loyers des locaux appartenant à la Ville pendant les mois de fermeture et en exemptant les commerçants de la taxe sur les terrasses.



Cette nouvelle initiative fait aussi suite à la campagne «Smile again Luxembourg», lancée ce jeudi par le ministre des Classes moyennes Lex Delles (DP) pour relancer le commerce et l'artisanat. Toujours dans le contexte de relance de l'activité, le gouvernement avait adopté toute une série de mesures supplémentaires contenues dans le programme Neistart Lëtzebuerg. Evaluées entre 700 et 800 millions euros, ces mesures font suite aux dépenses directes à hauteur de 3 milliards déjà engagés.

Dans le détail, une nouvelle aide forfaitaire avait été accordée aux commerces sur une période de trois mois. Elle représente 1.000 euros par salarié en juin, 750 euros en juillet et 500 euros en août, jusqu'à un plafond de 50.000 euros par mois. Cette mesure est limitée aux PME.









