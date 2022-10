La vente aux enchères ne s'est pas déroulée comme prévu

Aucun nouveau propriétaire n'a encore été trouvé pour l'Îlot gastronomique : la vente aux enchères a été infructueuse.

«Quelqu'un fait-il une offre ?»: C'est la phrase que le crieur public a prononcée à plusieurs reprises il y a quelques jours à l'hôtel Royal. Dans cet hôtel cinq étoiles, une quarantaine de personnes se sont présentées pour participer à la vente aux enchères pour l'Îlot gastronomique autour de la place du Marché-aux-Poissons.

Un morceau d'histoire mis aux enchères dans la capitale Les terrains et les restaurants autour du Marché-aux-Poissons sont mis en vente. Les locataires sont confrontés à un avenir incertain.

La salle du sous-sol de l'hôtel cinq étoiles de la capitale est bien remplie. Une lourde moquette de couleur bleue avec des motifs ensoleillés, un bloc-notes et un crayon avec le logo de l'hôtel sont posés sur les chaises. De grandes feuilles jaunes contenant des informations sur l'objet de la vente aux enchères sont distribuées aux personnes intéressées.

Les participants discutent entre eux et saluent des connaissances. Certaines personnes ne sont présentes que par curiosité. «Les restaurants sont tous fermés», dit une personne à propos de la situation au Marché-aux-Poissons. «Non, ils sont tous ouverts», contredit une autre personne.

D'autres chaises sont apportées. Comme à l'école, personne ne veut s'asseoir au premier rang. Il fait étouffant et chaud dans la salle.

L'entrée doit être rénovée

Avec un quart d'heure de retard, le notaire Pierre Metzler entre dans la pièce. Son étude s'occupe du déroulement de la vente aux enchères et de la vente elle-même. «C'est une grosse vente», constate le notaire, qui donne ensuite quelques informations supplémentaires. L'Îlot est vendu «en bloc» et n'a pas de dettes. L'acheteur deviendra immédiatement le nouveau propriétaire. La moitié du prix d'achat sera à payer dans les huit jours, le reste ensuite dans un délai d'un mois. Celui qui ne paie pas doit payer les intérêts à hauteur de 8%.

Quelqu'un veut-il faire une offre ? Le crieur public lors de la vente aux enchères

Metzler mentionne également une lettre de la commune de Luxembourg résumant les détails de l'utilisation des bâtiments. Ainsi, le nouveau propriétaire doit entre autres remettre en état l'entrée au numéro quatre et six de la rue de la Loge. L'administration communale était également présente à l'hôtel Royal, par l'intermédiaire de la responsable de son département d'urbanisme, Shaaf Milani-Nia.

Ensuite, celui que l'on appelle le crieur prend le relais. «Quelqu'un veut-il faire une offre ?», demande-t-il. Aucune réponse n'est donnée. «Il n'y a pas d'argent dans la salle ?», lance-t-il alors. A ce moment-là, il a visiblement encore l'espoir d'une issue positive. Le crieur rit encore à ce stade et tente de faire sortir les personnes présentes de leur réserve en usant de son charme. Sans succès.

Il n'y avait pas d'enchère minimale pour cette vente, une décision de la famille qui est toujours propriétaire de l'Îlot gastronomique. Des membres de la famille étaient présents dans la salle. Dans une autre pièce de l'hôtel se trouve Mado Funck, l'épouse du propriétaire décédé Léon Nilles. C'est elle qui décide si une offre est acceptée.

Désespoir du crieur

Alors, au moins une question sort de la salle : pourquoi tout est-il vendu en bloc ? Il serait impossible de diviser les bâtiments, ce ne seraient plus des maisons individuelles. Les numéros de cadastre ont été établis dès 1824.

Le crieur public accueille un nouvel arrivant par son prénom. Mais toujours pas d'offre. Dans la salle, le volume sonore continue de monter et atteint un niveau comparable à celui d'un café. Les personnes présentes se regardent, mais personne ne réagit.

Le crieur, chez qui le désespoir s'insinue, quitte de temps en temps la salle. Mais même lorsqu'il revient, rien ne change. «Si vous êtes rapide maintenant, vous pouvez négocier des conditions», dit-il. Mais cela n'aide pas non plus le «public», de tous les âges. Cela vaut également pour le code vestimentaire de cet après-midi. Les cravates et les costumes ne sont pas à l'ordre du jour.

La famille a décidé d'interrompre la vente aux enchères comme aucune offre n'est faite Pierre Metzler, notaire

Après environ une demi-heure, les premières personnes quittent la salle. Le notaire se tient devant la porte et parle à une personne. Peu après, il entre dans la salle : «La famille a décidé que la vente aux enchères sera interrompue s'il n'y a pas d'offre».

C'est ce qui se produit quelques minutes plus tard. «C'est un projet difficile avec beaucoup de contraintes», explique une personne en se levant et en quittant la salle.

La surprise se lit sur le visage du notaire. Il répond néanmoins aux questions et révèle à la fin que la famille est en discussion avec une personne intéressée. Il faut attendre de voir comment celles-ci vont évoluer.

En attendant, l'Îlot gastronomique reste entre les mains de son propriétaire actuel.

