L'OMS a déclaré une situation d'urgence internationale en raison des épidémies de variole du singe dans de nombreux pays. Les cas ont désormais diminué de 90%, mais l'alerte n'est pas levée.

Luxembourg 5 min.

Maladie virale

La variole du singe reste dangereuse, avertit l'OMS

L'OMS a déclaré une situation d'urgence internationale en raison des épidémies de variole du singe dans de nombreux pays. Les cas ont désormais diminué de 90%, mais l'alerte n'est pas levée.

(dpa) - La variole du singe a débarqué en mai 2022, en pleine pandémie de coronavirus. Une mauvaise nouvelle qui a suscité la peur dans le monde entier. Une nouvelle menace, alors que le monde luttait encore contre le dévastateur coronavirus ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève a déclenché l'alerte maximale en déclarant un état d'urgence sanitaire international en juillet.

Variole du singe : le Dr Staub fait le point Comment puis-je me faire tester pour la variole du singe ? Qui doit être vacciné ? Y a-t-il des effets secondaires ? Le Dr Thérèse Staub répond à nos questions.

Entre-temps, les pires craintes ont été écartées et le nombre de cas a drastiquement diminué. L'OMS craint désormais que de nouveaux foyers soient possibles à tout moment, prévient Rosamund Lewis, spécialiste de la variole du singe à l'OMS. «Nous pourrions avoir dans trois ans une variante du virus qui serait nettement moins facile à endiguer - c'est un vrai risque», a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande DPA.

Jusqu'au début du mois de janvier 2023, l'OMS a enregistré près de 84.000 cas confirmés dans le monde, dont 75 décès, tout en étant certaine qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas été signalés. Le nombre de nouvelles infections signalées chaque semaine a chuté d'un peu plus de 90% depuis juillet.

Le défi consistera pour les pays à maintenir la surveillance et les capacités de laboratoire, même s'il semble que le problème ne soit plus d'actualité. Rosamund Lewis, spécialiste de la variole du singe à l'OMS

Des transmissions d'homme à homme relativement récentes

Au Luxembourg aussi, la situation s'est déjà calmée depuis le début de l'automne dernier, après un pic en été. Depuis l'apparition du virus, 55 cas ont été enregistrés au Luxembourg, les personnes touchées étaient âgées en moyenne de 37 ans, trois d'entre elles ont dû se rendre brièvement à l'hôpital. Depuis le 16 août 2022, les personnes à risque peuvent se faire vacciner. Jusqu'à présent, 681 personnes ont reçu la première dose et 415 la deuxième.

La variole du singe, désormais appelée Mpox par l'OMS au lieu de Monkeypox, est une maladie virale. Les malades ont généralement de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires ainsi qu'une éruption cutanée avec des pustules.

Jusqu'en 2022, les cas n'étaient pratiquement connus qu'en Afrique de l'Ouest et centrale, où les personnes étaient contaminées par contact avec des animaux infectés. Le virus provient probablement de petits mammifères comme les écureuils solaires ou rayés ou les rats hamsters géants. Ce n'est que depuis quelques années que l'on connaît des transmissions d'homme à homme. En 2022, ce sont surtout les hommes qui ont des contacts sexuels fréquents avec différents partenaires qui ont été infectés. Le virus est apparenté aux virus classiques de la variole humaine et de la variole de la vache.

Un dépistage précoce nécessaire dans le monde entier

«Le défi sera que les pays maintiennent la surveillance et les capacités de laboratoire, même si le problème semble avoir disparu», explique Rosamund Lewis. Selon elle, on sait certes comment stopper les nouvelles épidémies : en isolant les personnes infectées, en surveillant leurs contacts et en les vaccinant. Mais cela ne fonctionne que si les cas sont détectés tôt, dans le monde entier. L'Europe s'est certes fixé pour objectif d'éradiquer la variole du singe transmise par l'homme - mais de nombreux experts doutent que cela soit encore possible en dehors de l'Afrique.

Rosamund Lewis demande donc d' «augmenter la sensibilisation aux éventuels cas de variole du singe» sur le front clinique. Chez les personnes présentant de la fièvre et des éruptions cutanées, il faudrait toujours envisager la variole du singe en plus de la rougeole, de la varicelle, de la gale, de la syphilis ou de l'herpès. Les cliniques spécialisées dans le VIH et les maladies sexuellement transmissibles devraient procéder à un dépistage de routine de la variole du singe.

Nous devons nous demander si nous voulons contrôler cette maladie une fois pour toutes ou si nous voulons nous en occuper pendant des décennies. Rosamund Lewis, spécialiste de la variole du singe à l'OMS

Il existe trois vaccins qui réduisent le risque d'infection d'au moins 78%, selon Rosamund Lewis. La Santé appelle les groupes vulnérables à se faire vacciner après la première dose, mais aussi à se faire vacciner après la deuxième, nécessaire pour une protection à long terme. Une troisième dose de vaccin est conseillée aux personnes immunodéprimées. Après une pénurie initiale, il y aurait désormais suffisamment de vaccins.

Variole du singe : vacciner mais aussi sensibiliser La campagne de vaccination contre la variole du singe est lancée depuis le 16 août au Luxembourg. Le ministère de la Santé s'active également pour mieux communiquer et sensibiliser sur le virus, en lien avec les associations notamment.

Le grand problème est que si c'est valable pour le Luxembourg et d'autres pays plus riches, ce n'est pas le cas pour le reste du monde. La grande inégalité alarme l'OMS. La maladie est certes largement maîtrisée en Europe, en Amérique du Nord et, avec des nuances, en Amérique du Sud, mais pas en Afrique, explique Rosamund Lewis. Comme la maladie ne peut jusqu'à présent être détectée qu'à l'aide d'un test PCR, qui n'est pas disponible partout, de nombreux cas n'y sont pas diagnostiqués. Selon l'Union africaine, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Ghana sont particulièrement touchés. Là où le virus circule de manière incontrôlée, il peut muter et donner naissance à des variantes nettement plus contagieuses.

C'est pourquoi Lewis demande davantage d'investissements : pour trouver l'origine du virus dans la faune africaine, pour étudier les voies de transmission à l'homme et pour développer des tests rapides et davantage de vaccins. «Nous avons besoin de vaccins efficaces à un bon prix, disponibles partout», explique encore Rosamund Lewis. «Nous devons nous demander si nous voulons maîtriser cette maladie une fois pour toutes ou si nous voulons nous battre contre elle pendant des décennies».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.